Il n'y a plus de malades du Covid-19 en réanimation à l'hôpital de Montargis

Le "dernier" patient hospitalisé en réanimation pour cause de Covid-19 a quitté le centre hospitalier de l'agglomération de Montargis mercredi. Signe que la situation s'améliore sur le front de l'épidémie de coronavirus. Il reste toutefois des malades du coronavirus dans d'autres services.

L’équipe de réanimation et le directeur de l'hôpital de l'agglomération de Montargis saluent le dernier patient présent dans la partie COVID-19 du service

Le centre hospitalier de l'agglomération de Montargis (CHAM) annonce que "le dernier patient présent dans la partie COVID-19 du service réanimation" a quitté l'établissement mercredi 13 mai. Pour l'occasion, les soignants de l’équipe de réanimation et le directeur de l'hôpital ont tenu à saluer ce patient, désormais guéri, qui a pu regagner son domicile. Tous ont posé en photo, publiée sur la page Facerbook du CHAM.

Tiphanie, petite-fille de ce patient, adresse d'ailleurs "un grand merci de la part de toute la famille" aux soignants : "pour ce que vous avez fait pour notre grand-père, vous avez été formidables avec lui et avec nous, nous avons hâte de pouvoir le resserrer dans nos bras et c'est grâce à vous, merci du fond du cœur."

Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise compte actuellement moins de dix patients dans les unités COVID, indique l'établissement. "Autre bonne nouvelle : tout comme la réanimation, l'unité d'hospitalisation 4A COVID est fermée depuis mercredi, suite aux départs des derniers patients du service", fait savoir l'hôpital, basé à Amilly.

Il faut savoir que la situation a été tendue à Montargis, début avril, au plus fort de l'épidémie de coronavirus, quand le service réanimation était quasiment saturé et que le CHAM accueillait trois fois plus de malades du COVID-19.