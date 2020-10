Sauf pour le service psychiatrie et dans l'Ehpad, les visites sont maintenant proscrites à l'hôpital de Niort, depuis ce mercredi 28 octobre.

Coronavirus : il n'y a plus de visites au centre hospitalier de Niort

A l'hôpital de Niort (Deux-Sèvres), un fléchage et une annexe ont été mis en place pour gérer les arrivées de patients atteints par le Covid-19, 10 avril 2020.

L’hôpital de Niort est maintenant interdit aux visites. La décision a été annoncée ce mercredi 28 octobre par la direction de l'établissement suite à l'apparition de deux foyers de contamination au sein de l'établissement. Dans le service "oncologie" (qui traite les cancers), six professionnels ont été testés positifs. Et au même étage, dans le service cardiologie, 13 patients et 20 soignants ont été contaminés.

Sauf exception, comme la visite d'un patient en fin de vie, les visites ne seront pas possible au sein de l’hôpital. Dans l'Ehpad et la psychiatrie les visites sur rendez-vous sont autorisées. "Les visites dans ces services où l'on reste longtemps, sont très importantes pour la santé des patients", souligne Bruno Faulconnier, le directeur du CH de Niort.