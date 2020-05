Une première depuis deux mois : l’hôpital de Perpignan n'accueille plus un seul malade du covid-19 en réanimation

Coronavirus : il n'y a plus personne en réanimation dans les Pyrénées-Orientales

A quelques jours du dé-confinement, le centre hospitalier de Perpignan enregistre une excellente nouvelle : le service réanimation s'est entièrement vidé ce jeudi. Il ne reste donc plus un seul patient en soins intensifs. Dans la Région Occitanie, seule la Lozère présente une situation identique. A titre de comparaison, le Gard accueille toujours 20 malades du covid-19 en réanimation, 21 dans l'Hérault et 32 en Haute-Garonne.

Ce jeudi soir, seules 10 personnes restent hospitalisées dans les Pyrénées-Orientales, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude. Au plus fort de l'épidémie, fin mars, l'établissement accueillait 129 malades (dont 39 en réanimation). Et depuis 2 mois, plus de 260 personnes sont ressorties guéries.