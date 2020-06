Coronavirus : il reste 6 patients en réanimation en Ardèche et 2 dans la Drôme

L'épidémie de coronavirus recule bel et bien dans la Drôme et en Ardèche. En tout, 48 personnes sont toujours hospitalisées dans la Drôme et 40 en Ardèche, selon le dernier bilan de Santé publique France. Au plus fort de la crise, les patients se comptaient en centaines.

Elle était tant redoutée, mais la deuxième vague épidémique n'a, pour le moment, pas submergé la Drôme et l'Ardèche. Les derniers chiffres de Santé publique France (publiés ce dimanche 31 mai) le prouvent. En tout, 48 personnes sont toujours hospitalisées dans la Drôme et 40 en Ardèche. En mars, au plus fort de la crise, on comptait plus de 200 personnes hospitalisées dans la Drôme, les soignants poussaient les murs pour ajouter toujours plus de lits de réanimation. Le 31 mars, il avait même fallu transférer deux patients de l’hôpital de Montélimar vers Nîmes.

Selon l'Agence régionale de santé (ARS), le pic de l’épidémie de Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes a été atteint dès la semaine qui a suivi le confinement généralisé de la population. Depuis, l’épidémie est en décroissance et ce recul s’est poursuivi pendant les deux premières semaines du déconfinement, qui a débuté le 11 mai. A titre d'exemple, un seul nouveau patient a été admis en réanimation la semaine dernière dans la Drôme, même chose en Ardèche.

Depuis le 20 avril, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 est en baisse dans la région, comme le montre le graphique ci-dessous.

Nombre quotidien de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 et nombre de personnes actuellement hospitalisées dans la région. - SI-VIC / ARS

Les actes médicaux liés au Covid en baisse dans la région

Autre indicateur qui témoigne du recul de l'épidémie : le nombre d'actes médicaux de SOS Médecins pour suspicion de COVID-19. Au total, 6 433 actes médicaux ont été enregistrés depuis le 03 mars en Auvergne-Rhône-Alpes. En semaine 21 (soit du 18 au 24 mai), 303 actes médicaux pour suspicion de COVID-19 ont été rapportés par le réseau Sentinelles, contre 337 en semaine 20 (soit du 11 au 17 mai).

Les actes médicaux liés au Covid sont en forte baisse dans la région, comme le montre ce graphique. - ARS

878 personnes guéries du Covid en Drôme-Ardèche

Désormais, le chiffre qui augmente n'est plus celui des "cas graves" mais celui des retours à domicile. Dans nos deux départements, 878 personnes hospitalisées ont guéri du Covid et sont rentrées chez elles. Pour autant, les soignants ne crient pas victoire. L’enjeu maintenant pour éviter une reprise épidémique est d’identifier et d’isoler les personnes infectées ainsi que leurs contacts. "A cette fin, un important dispositif de traçage des contacts a été déployé associant les médecins de ville et les établissements de santé, l’Assurance maladie et l’ARS qui coordonne l’ensemble du dispositif", précise Santé publique France.

Le nombre de tests en forte hausse

L'autre défi consiste à tester les cas suspects pour éviter de nouvelles chaînes des transmission du virus. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, près de 300 sites de prélèvements sont opérationnels et 41 laboratoires de biologie médicale peuvent analyser les tests PCR (prélèvement dans le nez), selon les données de l'ARS. Plus de 1 200 analyses ont été réalisées en Ardèche, dont 123 tests positifs. Dans la Drôme, 135 personnes ont été testées positives au coronavirus sur les 2 066 tests pratiqués.

Un fort taux de mortalité en Ardèche

Les données récoltées par Santé publique France tout au long de l'épidémie permettent de prendre un peu de recul sur la situation drômardéchoise. Ainsi, on constate que le taux cumulé d’hospitalisations (c'est-à-dire le nombre de nouveaux patients hospitalisés par semaine, rapporté à la population du département) est plus élevé en Ardèche que dans la Drôme. Le graphique ci-dessous en témoigne :

Taux cumulé de nouvelles hospitalisations par semaine pour COVID-19 par million d’habitants et par département d’hospitalisation pour la semaine 21. - ARS

Par ailleurs, le Covid-19 a été plus meurtrier en Ardèche que dans la Drôme, si on rapporte les décès au nombre d'habitants. On comptabilise plus de 31.6 décès pour 100 000 habitants en Ardèche. Dans la Drôme, le taux de mortalité se situe entre 24,8 et 31,6 décès pour 100 000 habitants. (Ces données concernent le taux de mortalité chez les patients hospitalisés pour Covid-19 du 17 mars au 27 mai.)