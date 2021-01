Coronavirus : il n'y aura pas de nouvelles restrictions sanitaires cette semaine, annonce Gabriel Attal

A la veille d'une nouvelle conférence de presse de Jean Castex et alors qu'un Conseil de défense sanitaire a lieu ce mercredi, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé lors d'un point presse qu'il n'y aurait pas "d'évolution des restrictions nationales cette semaine" afin de limiter la propagation du coronavirus.

"Nous laissons sa chance au couvre-feu" a ajouté Gabriel Attal, alors que ce dispositif est en cours entre 18h et 6h du matin, sur tout le territoire, depuis le 16 janvier et pour au moins 15 jours.

Des contrôles aux frontières ?

"La France est favorable à ce que des contrôles sanitaires puissent s'opérer aux frontières intra-européennes" pour faire face au danger du variant, a également indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement. "Ce sera l'objet des discussions" qui auront lieu ce jeudi lors du Conseil européen, a rappelé M. Attal à la sortie du Conseil des ministres.

"Depuis le début de cette épidémie, nous avons pris des mesures pour assurer des contrôles à nos frontières", a-t-il aussi souligné en rappelant que "les frontières extérieures à l'Union européenne avec la France sont fermées depuis le mois de mars 2020".

"Celles et ceux qui peuvent rejoindre notre pays venant de pays extérieurs à l'Union européenne sont des ressortissants français pour la quasi-totalité d'entre eux, et ils doivent réaliser un test PCR négatif avant d'embarquer vers la France, et s'engager à observer un isolement de sept jours", a-t-il insisté.