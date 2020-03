Coronavirus : Il n'y aura pas de voyages scolaires en Italie au départ de la Manche

Les voyages scolaires en Lombardie et Vénétie sont suspendus provisoirement. Un mauvais coup pour plusieurs collégiens et lycéens manchois.

C'est la rentrée lundi, et pour certains lycéens et collégiens, ce devait être la promesse de prochains voyages scolaires, notamment vers l'Italie. Seulement, le Coronavirus est passé par là. Les voyages ne sont plus à l'ordre du jour. Dans la Manche, les établissements scolaires suivent à la lettre les recommandations gouvernementales.

L'Italie boudée jusqu'en avril

Sur la page d'accueil du site internet du rectorat de Caen, il est écrit noir sur blanc : "Les voyages scolaires prévus en Chine, en Corée du Sud, et dans les provinces italiennes de Lombardie et de Vénétie doivent être annulés ou reportés". C'est ce qui a été décidé il y a déjà une dizaine de jours au collège Sévigné de Granville. Les élèves de 4e et 3e qui suivent un enseignement en Italien devaient normalement quitter Granville ce lundi matin direction Venise pour un voyage d'étude. Sauf que la ville est au coeur de l'une des zones les plus frappées en Italie par la présence du Coronavirus. Les responsables de l'établissement n'ont donc pas hésité une seconde à annuler ce voyage.

Entre report et annulation

A Cherbourg, pour l'heure, le proviseur du lycée Grignard se plie aux demandes de la hiérarchie de l'éducation nationale. Pas de voyage en Italie avant le mois d'avril. Normalement, un groupe d'élèves de 1ere devait se rendre à Prato près de Florence, en mars. Une réflexion sera donc menée pour voir si ce déplacement dans une zone non concernée par la contamination, peut être reporté. Annulation aussi au collège Notre-Dame, de Saint-Pierre-Eglise qui devait envoyer des élèves à Rome ce mois-ci.

Et puis dès lundi matin, certains élèves, ou professeurs pourraient être absents. Car s'ils reviennent d'un séjour dans l'une des zones considérées à risque, il leur est demandé de rester chez eux durant 14 jours.