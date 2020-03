Coronavirus : "Il ne faut pas être anormalement inquiet mais être prudent"

L'épidémie de Coronavirus a franchi une étape ce week-end, avec 130 cas avérés, le passage au stade 2 de l'épidémie et la diffusion de nouvelles mesures de précautions, comme l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieux confinés ou encore la levée des consignes de confinement pour les personnes revenant des zones considérées à risque.

Pour l'heure, cette épidémie épargne la Moselle, où aucun cas ne s'est encore déclaré selon le docteur François Braun, chef du service des urgences de l'hôpital de Metz-Mercy, invité de France Bleu Lorraine ce lundi.

Pas (encore) de cas déclaré en Moselle

Une cellule de crise est ouverte au CHR depuis une semaine, pour prendre en charge les appels au 15 concernant le coronavirus. Et le nombre d'appels de patients inquiets a augmenté tout au long de ces derniers jours, pour atteindre un pic à 250 appels ce week-end. Un dispositif qui évite d'engorger les urgences explique son chef : "C'est tout l’intérêt d'avoir mis le centre 15 comme chef d'orchestre. L'objectif c'est de ne pas avoir de patients qui se dirigent vers le CHR. Les seuls patients suspects que nous souhaitons faire prélever pour un diagnostic de coronavirus sont dirigés par le SAMU vers Nancy qui est établissement de référence". Cela n'a concerné jusqu'à présent qu'une trentaine de patients.

Situation évolutive

François Braun estime que les mesures prises par le gouvernement répondent à la situation actuelle, tout en rappelant qu'elle est évolutive. "Il ne faut pas être anormalement inquiet mais être prudent" estime le médecin messin, "nous étions avant dans un phase où nous empêchions le virus d'entrer en France. Maintenant le virus est sur le territoire national, nous sommes dans une phase ou il faut empêcher sa diffusion." Et cela doit être possible par quelques mesures de prévention et de bon sens : port d'un masque chirurgical pour les malades uniquement, lavage régulier des mains, évitement des contacts physiques... "Toujours pour éviter la diffusion de cette maladie qui est, d'après les chiffres, beaucoup plus mortelle que la grippe."