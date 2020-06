Coronavirus : "il ne faut pas s'inquiéter" de l'augmentation des cas pour le professeur Christian Rabaud

"Il ne faut pas s'inquiéter" : c'est le message du professeur Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy. Message alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente en Meurthe-et-Moselle depuis plusieurs jours : 21 cas pour 100.000 habitants, cinq fois plus que la moyenne nationale. Christian Rabaud était l'invité de France Bleu Sud Lorraine ce jeudi.

France Bleu : "Faut-il être inquiet ?"

Christian Rabaud : "Non, il ne faut pas s'inquiéter dans l'état actuel des choses. On trouve plus de cas parce qu'on les cherche plus. Les méthodes de recherches mises en place qui permettent à des personnes asymptomatiques de faire des tests PCR, permettent de trouver des personnes qui portent le virus de façon plus importante que quand on ne teste que les gens qui ont des signes. On trouve plus de gens parce que le mode d'accès est plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, ça ne veut pas dire non plus que les gens asymptomatiques ont des quantités de virus importantes et sont très contagieux. On souhaitait mettre ces choses en place pour s'assurer que tous les éléments étaient de notre côté pour maîtriser l'épidémie. Ce n'est pas le signe d'une reprise de l'épidémie.

"D'où également la mise en place d'un bus de dépistage qui sillonne la Métropole ?"

"L'idée, c'est d'être près des gens, au moment où ils peuvent spontanément faire ce prélèvement. De manière à éviter que des personnes qui ont peu ou pas de signes hésitent, traînent et ne soient pas repérées, au risque d'être contagieuses sans le savoir. C'est l'un des trois piliers de la politique de lutte contre l'épidémie : la distanciation, les gestes-barrières et une vraie politique de dépistage."

"Des appels à la vigilance sont lancés par le préfet de Meurthe-et-Moselle, la mairie de Nancy également. Est-ce que ça veut dire que le message des autorités est perçu comme un appel à la liberté totale ?"

"Non, il y a une envie de liberté totale qui a été réfrénée pendant trois mois. Il y a une envie, fort compréhensible, de la population. Mais il est important de rappeler que le virus est toujours là. Il faut maintenir la distanciation. Une des mesures phares est le port du masque, c'est l'un des éléments forts de la rupture de transmission entre individus."

"Des lycées, des écoles, des crèches sont fermées, la cité judiciaire de Nancy tourne au ralenti après la découverte de plusieurs cas : le Covid-19 n'est pas dernière nous ? "

"Il n'a pas disparu et c'est assez logique qu'il persiste un certain temps. Est-ce qu'il va redémarrer à l'occasion d'une modification climatique, d'une reprise d'activité différente,... en tout cas pour l'instant il circule à bas bruit. Tant que c'est le cas, le risque de reprise existe donc certaines mesures doivent être maintenues. "

"Vous comprenez la levée de l'état d'urgence annoncée pour le 10 juillet ?"

" Des mesures règlementaires, légales, administratives, vont être levées. Pour autant, dans les protocoles sanitaires, un certain nombre de mesures persistent. L'obligation de port de masques dans les transports en commun pourrait par exemple persister au delà du 10 juillet. Il y a des choses sur lesquelles il faut rester intransigeants et d'autres qui n'ont plus la justification qu'elles avaient pendant la crise. A partir de ce moment là, il faut savoir évoluer".