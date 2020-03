Coronavirus : il offre les visières qu'il fabrique avec son imprimante 3D

Devant la pénurie de masques et de lunettes, un jeune Bayonnais a décidé d'apporter son aide. Anthony Llévot actionne jour et nuit son imprimante 3D pour créer des visières en plastique recyclable.

Anthony Llévot distribue les visières qu'il imprime dés qu'il peut. Il a de multiples occasions chaque jour, à la boulangère, dans les supermarchés, aux infirmières libérales qu'il côtoie ayant un membre de sa famille atteint d'un cancer. Anthony Llévot avoue son incompréhension, "très peu de personnes sont protégées. Ce n'est pas normal de voir ça en pleine épidémie de coronavirus".

Les "Makers contre le Covid"

Anthony Llévot offre ses visières et en a proposé à l'hôpital de Bayonne. © Radio France

Le jeune homme appartient à un groupe de détenteurs d'imprimantes 3D répartis dans toute la France baptisé les "Makers contre le Covid" ("maker" qui signifie en anglais "fabriquer"). Une chaîne de solidarité qui ne cesse de grandir depuis le début de l'épidémie du Covid 19. Effarés de voir un tel manque de matériel de protection et notamment des masques et lunettes, ils se sont lancés dans la fabrication de certains modèles telles que les visières. Ils font tout gratuitement et les offrent à tous ceux qui en ont besoin. "Cela remplace des lunettes, il faut mettre la visière en complément d'un masque FFP2. J'achète des feuilles de plastique PVC, des feuilles transparentes. C'est un plastique recyclable en amidon de maïs. Entre l'élastique et le plastique, cela me coûte au maximum 30 à 40 centimes" détaille Anthony Llévot en soulignant la facilité et le coût minime de fabrication. Il souhaite en donner au Centre Hospitalier de la Côte Basque. La proposition est faite. Il attend désormais leur réponse.