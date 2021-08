Coronavirus : "Il y a confusion entre pass sanitaire et obligation vaccinale", dit la CFDT en Mayenne

À partir de ce lundi 30 août, les salariés des établissements accueillant du public doivent présenter un pass sanitaire. Le pass sanitaire consiste en un schéma vaccinal complet, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou un test attestant du rétablissement du Covid-19. Un salarié sans justificatif sera suspendu, sans salaire. "Pour l'instant, en Mayenne, la vaccination se poursuit. Les chiffres progressent", explique à France Bleu Mayenne Mélanie Allain, secrétaire départementale CFDT.

La Confédération française démocratique du travail de la Mayenne reçoit tout de même de nombreux appels d'incompréhension. "La loi est passée pendant les vacances. Les gens reviennent de vacances, commencent à découvrir ce qui se passe. Il y a aussi des incompréhensions entre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire", développe Mélanie Allain. Les salariés qui travaillent dans des entreprises qui accueillent du public doivent présenter un pass sanitaire. C'est différent de l'obligation vaccinale, qui concerne les personnels soignants et non soignants qui travaillent en contact avec des personnes fragiles à partir du 15 septembre.

"On a quelques personnes qui sont contre la vaccination et qui sont encore dans cette optique de refuser", ajoute la secrétaire départementale CFDT. "On a déjà des employeurs qui ont commencé à les recevoir, ces salariés et à discuter. Le dialogue va être la base de cette vaccination."

Dans une entreprise, on a eu une note de service qui disait qu'il serait bien de se faire vacciner la veille d'un repos - Mélanie Allain, secrétaire départementale CFDT

À part quelques réfractaires, la CFDT de la Mayenne "n'a pas de remontées très négatives de cette vaccination". En revanche, certains élus restent très attentifs à la mise en application en entreprise, car certains employeurs "vont au-delà de ce que préconise la loi". "Dans une entreprise, par exemple, on a eu une note de service qui disait qu'il serait bien de se faire vacciner la veille d'un repos. On est obligé de rappeler aux employeurs qu'on n'a pas le droit d'écrire ce genre de choses", rappelle-t-elle.