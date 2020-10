Coronavirus: "Il y a plus de 200 patients en réanimation dans les Hauts-de-France"

Dès ce week-end, le couvre-feu sera généralisé à tout le Nord et le Pas-de-Calais. C'est l'une des annonces du Premier ministre jeudi soir à cause de la dégradation de la situation sanitaire en France. Une mesure jusitifiée selon Benoît Vallet, le directeur de l'ARS des Hauts-de-France.

Le couvre-feu est désormais généralisé à tout le Nord et tout le Pas de Calais. C'est l'une des mesures annoncées jeudi par le premier ministre, pour lutter contre la deuxième vague de coronavirus. Une mesure qui s'imposait selon Benoît Valler, le directeur général de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France.

« Aujourd'hui nous sommes à plus de 200 patients en réanimation dans les Hauts-de-France, et nous étions à cette situation le 25 ou le 26 mars, lors de la première vague, à une semaine du confinement », a expliqué le professeur ce vendredi sur France Bleu Nord. « On voit que nous sommes dans une tension de nos lits très importante et qui suppose de la vigilance, le respect des gestes barrières et du couvre-feu », a-t-il ajouté.

Précisons que 246 patients sont en réanimation dans les hopitaux de la région au jeudi 22 octobre, selon les chiffres de Santé Publique France.

"Nous devons réussir le couvre-feu"

« Si une amélioration n'était pas enregistrée, il faudrait renforcer les mesures, notamment le week-end », prévient le directeur de l'ARS des Hauts-de-France. « Le confinement a été évoqué, vous le savez. Ce sera certainement le dernier rempart par rapport au virus. Nous devons véritablement réussir le couvre-feu qui permet la vie sociale dans la journée », insiste-t-il.

Dans la métropole lilloiise, c'est à Roubaix et Tourcoing que le taux d'incidence pour 100.000 habitants est plus élevé. Ce qui veut dire que la circulation du virus est très importante dans ces deux villes. Ce n'est pas une surprise pour Benoît Vallet. « Roubaix et Tourcoing sont très densément peuplés. La proximité favorise ces contagions ». D'où l'importante de respecter les gestes barrières : porter le masque, se laver les main régulièrement et la distanciation sociale.

Le plan blanc activité dans la région

Le plan blanc a été activité ce jeudi 22 octobre dans les Hauts-de-France. « Cela donne la possibilité de déprogrammer des opérations, le fait de pouvoir rappeller du personnel, ce qui est toujours difficile en cette période de vacances, et de transformer des lits de certains spécialités en lits pour accueillir des patients covid », a justifié le directeur de l'ARS.

« Les ressources humaines sont vraiment en tensions ». a souligné Benoit Vallet. Voilà pourquoi des soignants supplémentaires ont été recrutés. Une plateforme nationale a été mise en place pour trouver du personnel soignant en renfort. Le directeur de l'ARS des Hauts-de-France précise que la fin de la formation des infirmiers anesthésistes de la région lilloise et d'Amiens pour deux mois afin qu'ils puissent venir en renfort dans les hopitaux de la région.