Coronavirus : "Il y a une perte des mesures barrières", alerte le président du Conseil scientifique

Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, invité de franceinfo ce jeudi matin, déplore l'abandon "des mesures barrières" et s'inquiète de l'arrivée d'une seconde vague de l'épidémie de coronavirus cet automne. Sa mission au Conseil scientifique vient d'être prolongée par l'Assemblée nationale jusqu'à l'automne prochain alors qu'elle devait se terminer ce vendredi avec la sortie de l'état d'urgence sanitaire.

"J’ai l'impression que tout est en train de se perdre beaucoup trop vite" alors que "rien n'est gagné encore", a-t-il affirmé. Selon lui, les Français doivent "prendre conscience" que le virus "est toujours là" et qu’il est en train de "circuler à bas bruit".

"Nous sommes à la merci d'un rassemblement de plusieurs super-contaminateurs"

Jean-François Delfraissy n’est en revanche pas favorable au fait de rendre obligatoire le masque dans tous les lieux fermés, car le "ras-le-bol" des citoyens face à ces mesures contraignantes est aussi une "forme de risque", explique-t-il.

Le virus est toujours là, il est en train de circuler à bas bruit

"Est-ce que ce relâchement va avoir des conséquences ?" questionne Jean-François Delfraissy qui répond que "nous sommes à la merci d'un rassemblement où il y aurait _un ou plusieurs 'super-contaminateurs', qui peuvent infecter jusqu'à 50, 100 personnes_, comme cela fut le cas à Mulhouse en février." Il conseille donc de continuer de respecter au maximum les gestes barrières.

Retour du virus probablement en octobre

"Un risque de deuxième vague non négligeable à l’automne", s'inquiète le président du Conseil scientifique. Après l'apparition de nouveaux foyers de contamination en France et notamment six en Mayenne, où le nombre de cas a été multiplié par quatre en deux semaines, Jean-François Delfraissy rappelle tout de même qu'en France la circulation du virus est en grande partie contrôlée.

"Il y a autour de 500 nouvelles contaminations par jour au niveau national, probablement le double, parce qu'il y a une partie des gens qui ont des petits symptômes qui ne se font pas dépister", conclu le président du Conseil scientifique, en référence aux cas asymptomatiques, qui représentent un quart des personnes infectées par le virus selon une étude de Santé Publique France.