Coronavirus : ils cherchent des doses de vaccins non réclamées

Il y a ceux qui se méfient du vaccin et ceux qui veulent absolument obtenir une dose au plus vite, même s'ils ne rentrent pas dans les critères de priorité. Théoriquement, ceux qui ne sont pas prioritaires ne peuvent, pour le moment, pas prétendre à la vaccination. Mais les centres voient tous les jours des personnes qui se présentent, espérant récupérer une fin de flacon. La plupart se fait gentiment raccompagner vers la sortie, mais certains réussissent leur coup.

Pour la majorité, la réponse est non

En fin d'après-midi, Marie, 32 ans, tente sa chance devant le centre de vaccination de Pau. Sans rendez-vous, au culot. Sa sœur est infirmière. Elle lui a expliqué qu'il peut y avoir le soir des doses restantes non réclamées. "Moi, je suis asthmatique. Je ne fais pas partie des gens qui ont officiellement des comorbidités mais j'entends que tous ceux qui sont éligibles à la vaccination n'en profitent pas donc autant accélérer autant qu'on peut". Mais à l'entrée du centre, l'agent de sécurité lui explique que cela ne fonctionne pas ainsi. La vaccination, ce ne sera pas pour elle ce soir-là. Il invite la jeune femme à se rapprocher de son médecin traitant qui pourra, lui, peut-être, la mettre sur une liste d'attente.

Marie, 32 ans, a tenté sa chance pour se faire vacciner, sans succès. Copier

Certains réussissent tout de même à avoir une dose

Même si pour la majorité, la réponse est toujours négative, certains y arrivent. Nadine, 53 ans, habite à Tarbes. Elle n'est pas une personne prioritaire, mais elle veut se faire vacciner au plus vite. À force de chercher des créneaux disponibles sur Doctolib, elle a fini par trouver un rendez-vous dès le lendemain à Saint-Jean-de-Luz. Malgré la distance, elle a fait le déplacement pour tenter le coup, et ça a fonctionné.

"Nous étions plusieurs, mon compagnon était aussi avec moi. Lui, par contre, plus âgé, est passé sur la file AstraZeneca, sans aucun problème. Il a 60 ans, donc il n'était pas non plus dans les priorités. On a aussi rencontré d'autres personnes après la sortie du centre, dont une dame qui amené sa maman, qui était inscrite et qui était prioritaire. Elle a demandé si du fait qu'elle était là, elle pouvait bénéficier de la vaccination. Ça s'est fait dans les cinq minutes suivantes, raconte Nadine, _on se disait "Mais est ce qu'on prend la place de quelqu'un ?", on nous a dit que si on n'était pas venu, ils auraient dû jeter les doses._" Le couple retournera sur la côte basque en mai pour la deuxième dose.