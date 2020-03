Coronavirus : "ils sont considérés comme des pestiférés", l'angoisse des routiers et de leurs familles

Le secteur du transport routier reste en activité en pleine crise du coronavirus. Des camions sillonnent le pays pour livrer des marchandises alimentaires ou des produits manufacturés. Les chauffeurs et leurs familles sont de plus en plus inquiets.

L'inquiétude et la colère des chauffeurs-routiers. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre eux ne comprennent pas pourquoi ils circulent encore partout en France au risque de diffuser le virus.

Les aires de repos ferment et les routiers ne possèdent pas forcément des équipements de protection quand ils livrent.

Leurs familles sont angoissées. C'est le cas de cette épouse d'un routier mayennais : "il n'y a plus de toilettes, de douches, plus de quoi se restaurer. Ils ont le moral dans les baskets alors qu'ils sont importants à la bonne marche du pays. C'est le manque de considération. Quand ils arrivent dans une entreprise, on leur dit de ne pas trop s'approcher. Il n'y a pas de gants, pas de masques. Ils sont considérés comme des pestiférés. J'ai peur pour mon mari car il fait beaucoup de route partout et il peut propager le virus. Je l'appelle souvent. Il n'a pas le moral. Moi non plus. Que les routiers qui livrent des produits non-indispensables rentrent chez eux !".

►►ECOUTEZ, l'angoisse de l'épouse d'un chauffeur-routier mayennais : "il n'a pas le moral, moi non plus"