Coronavirus : "Ils veulent que les gens meurent ?", en Mayenne l'attente insupportable pour le vaccin

En Mayenne les délais d'attente pour avoir un rendez-vous et se faire vacciner contre la covid-19, sont toujours aussi longs. Il faut maintenant attendre au moins quinze jours, même si de nouvelles doses du vaccin Pfizer doivent arriver bientôt explique le conseil départemental de la Mayenne. En attendant, les personnes fragiles de plus de 75 ans prennent leur mal en patience, et ce n'est pas toujours évident.

À 82 ans Huguette attend son rendez-vous depuis début janvier. La veuve passe ses journées dans son pavillon, à Andouillé, à téléphoner au centre d'appels de Laval. Mais à chaque fois, au bout du fil c'est la loterie : soit Huguette patiente un quart d'heure en musique, pour rien du tout, soit la communication est coupée. "On en arrive à se demander si on se fout pas de vous" proteste la Mayennaise. Se faire vacciner est d'autant plus important pour Huguette qu'elle souffre d'une maladie rhumatismales. Cette dernière l'oblige à se rendre une fois par mois à l'hôpital de Laval.

"On a commencé à vacciner les gens de plus de 75 ans, mais on n'a pas fini cette tranche d'âge, et on en a commencé une autre. Allez comprendre ... ils veulent que les gens de plus de 75 ans meurent c'est ça ?" vitupère Huguette. L'octogénaire ne se décourage pas mais elle avoue ne plus voir très clair dans la stratégie de vaccination du gouvernement. "Là-haut, on est mal géré. Ces gens-là ne voient qu'autour d'eux. C'est bien beau de montrer qu'on se fait vacciner monsieur le ministre de la Santé, mais pour les autres ?" poursuit l'habitante d'Andouillé.

Depuis mars 2020 Huguette reste chez elle et ne voit pas trop sa famille. Comptez sur elle tout de même pour garder son sens de l'humour. "Je fais très attention. Mes petits-enfants et les enfants on ne les embrasse pas. Remarquez c'est bien on ne perd pas de temps (rires). Parce qu'en Mayenne qu'est-ce qu'on embrasse ... oh la la ... quand on est arrivé avec mon mari en Mayenne, on s'est dit : "qu'est-ce qu'ils embrassent ici" termine Huguette.

Aztraneca arrive pour les soignants

À partir de ce jeudi 17 février, 310 doses du vaccin AstraZeneca seront réparties dans les huit centres de vaccination contre la Covid-19 du département. Ces doses seront administrés aux soignants uniquement, mais pas aux personnes âgées de plus de 65 ans, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé en France.