Coronavirus : incompréhension à l'hôpital de Pau, où les soignants ne toucheront pas la prime de 1500 euros

L'hôpital de Pau ne figure pas sur la liste des établissements dont les soignants toucheront la prime de 1500 euros promise dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie et dans les services ayant accueilli des malades du Covid-19. Pourtant, ceux de Bayonne et Tarbes en bénéficieront.