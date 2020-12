Covid-19: 14 cas au collège Calmette de Limoges, une classe fermée, trois autres isolées, les parents inquiets

Le collège Albert Calmette de Limoges a recensé ces derniers jours 14 cas positifs au Covid-19 chez les élèves, et 3 chez les enseignants. Une classe de troisième a été fermée, les élèves de trois autres classes sont placés à l'isolement. Et les parents sont très inquiets.

Le collège Albert Calmette de Limoges, qui compte environ 600 élèves, a recensé ces derniers jours 14 cas positifs au Covid-19 chez les élèves, et 3 chez les enseignants. Une classe de troisième a été fermée sur décision préfectorale, et les élèves de trois autres classes ont été placés à l'isolement, le temps de se faire tester. Les parents d’élèves ont tous été informés de la situation jeudi soir, par un message de l'établissement. Depuis, beaucoup s’interrogent et certains se demandent si leurs enfants sont vraiment en sécurité.

Les parents ont été informés ce jeudi soir par un mot de l'établissement © Radio France - Nathalie Col

Chez Nathalie, mère d'une élève de 5ème, la nouvelle a jeté un froid. Sa fille n'est pas dans une des classes concernées, mais elle s'interroge tout de même. "C'est inquiétant parce que je ne sais pas comment ça se passe à la cantine, ni dans la récréation. Qui elle voit ? Qui elle peut côtoyer ou toucher ?"

Une inquiétude partagée par Lucas, dont la classe de 3ème n'est pas touchée non plus, mais qui retrouve d'autres copains dans la cour. "Il y a des cas positifs dans les classes des personnes avec qui je reste tout le temps. J'ai deux amis qui doivent se faire tester, donc ça me stresse un peu." Une situation qui s'invite même à la maison, car sa mère explique qu'elle réfrène les câlins et le tient un peu à l'écart, même si c'est difficile. Comme beaucoup de parents, elle trouve d'ailleurs que la situation est un peu floue et ne se sent pas assez bien informée.

Incertitude et incompréhension

Beaucoup de parents s'interrogent sur la différence de traitement entre une classe fermée sur décision de la préfecture et d'autres classes où, même avec des cas avérés, les élèves sont isolés mais peuvent revenir au compte-goutte, à condition de présenter un test négatif. Ils rappellent également que les enseignants avaient exercé leur droit de retrait courant novembre, car ils considéraient que la sécurité des élèves et personnels n'étaient pas garantis.

Des accusations balayées par l'inspectrice d'académie de la Haute-Vienne. Jacqueline Orlay indique qu'une inspection des bâtiments a été conduite et qu'ils n'ont pas révélé de disfonctionnement majeur pour l'aération des locaux, qui était pointée du doigt en raison de la vétusté de certaines fenêtres. Pour la désinfection des locaux, une personne supplémentaire est en cours de recrutement. Enfin un assistant d'éducation a été affecté au collège Calmette où parents et enseignants dénonçaient aussi un manque de surveillance, notamment entre les cours, lorsque les professeurs changent de salle.

"L'inquiétude est légitime mais le protocole sanitaire est parfaitement respecté" - Jacqueline Orlay

Bien consciente que le sujet est très sensible, l'inspectrice d'académie promet de redoubler de pédagogie pour informer les parents. Des garanties qui ne suffiront peut-être pas à rassurer tous les parents. Certains réclament une fermeture de l'établissement jusqu'en janvier et une organisation des cours par demi-groupes à la reprise, comme ça se fait dans les lycées. Une hypothèse jusque-là rejetée par le ministère de l'Education Nationale.