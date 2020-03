Coronavirus - Inquiétude dans les prisons : le personnel interpelle la ministre de la Justice

Les personnels pénitentiaires se posent des questions et interpellent la ministre de la Justice.Ils veulent avoir des consignes et ils souhaitent savoir ce qui est prévu si le personnel est touché par le coronavirus. Le syndicat UFAP UNSa Justice a envoyé une lettre ouverte à Nicole Belloubet.

L’UFAP UNSa Justice est inquiète. Dans une lettre ouverte, le syndicat interpelle Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, au sujet d'une éventuelle propagation du coronavirus en prison.

Les prisonniers ne sont pas les seuls concernés, il y a aussi les personnels et leurs familles, les intervenants extérieurs et le public, indique le syndicat.

Il demande que comme pour l'épidémie de grippe de 2009, il y ait des consignes, du matériel et des locaux pour parer à une possible urgence sanitaire en prison. Il met en avant "la continuité du service public pénitentiaire et protection maximale des personnels et de leurs proches".

Il pose aussi la question de la gestion administrative du personnel qui serait amené à être placé en quatorzaine par précaution ou qui serait contaminé. Il s'interroge sur la gestion de ceux qui devront prendre en charge leurs parents et leurs enfants.

Pour ces personnels, le syndicat demande, entre autre, des jours de congés exceptionnels.