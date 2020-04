Coronavirus : inquiétude des malades de la BPCO

En France et en région Sud notamment , 1 million 700 000 personnes souffrent de Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).Et ces malades dont 16 000 en moyenne meurent chaque année .Ils sont très inquiets à cause de la pandémie de Covid 19.

Leur toux chronique et un essoufflement enflamment les bronches .A 80 pour cent cette pathologie est due au tabagisme actif ou passif. Ils se considèrent donc comme des patients à risque face au coronavirus et une de leur principale association FRANCE BPCO tire la sonnette d’alarme.

Ils demandent une considération particulière de la part du ministère de la santé .Selon, Philippe Poncet, le président de l’association France BPCO, ils sont aujourd'hui face à des difficultés grandissantes dans leur vie quotidienne : absence de masque pour se protéger, grosses difficultés pour les séances de kiné respiratoire, etc …

Dans les analyses réalisées sur les décès et les malades graves du Covid 19, pour l'instant il n'existe aucun lien entre la PBCO et la survenue du COVID 19.Cependant selon le professeur Hervé Pégliasco , pneumologue à l’hôpital Européen de Marseille ,ces malades doivent absolument se protéger plus que les autres ,respecter scrupuleusement les mesures barriére et suivre leur traitement à la lettre .