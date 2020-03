Coronavirus : inquiétudes et colère d'une partie des commerçants icaunais, certains n'ont pas fermé dimanche

Face à une épidémie de coronavirus de plus en plus virulente et des Français trop peu respectueux des mesures de sécurité, le gouvernement a décidé de fermer tous les lieux publics "non essentiels" depuis samedi minuit. Les autorités franchissent une nouvelle étape et recommandent désormais de limiter les contacts avec la famille ou les amis et rester chez soi le plus possible. La vie sociale est chamboulée et les commerçants s'inquiètent.

Fermés jusqu'au 15 avril

L’arrêté pris par Olivier Véran, ministre de la santé, a été publié ce dimanche au Journal Officiel. Le texte dévoile la liste officielle des établissements concernés par la fermeture. Mais surtout, une date de fin est avancée. Selon le décret, ces établissements seront fermés jusqu'au 15 avril.

Les bureaux de tabac-presse restent eux ouvert. Thierry tient un bar-tabac dans le centre ville d'Auxerre, une partie de son commerce est affecté par ces mesures : "on ne dit pas ouf car je fais bar également. Depuis ce matin, les gens me demandent s'ils peuvent boire un café et malheureusement je suis obligé de leur dire non et ça me dérange quand même. Et en même temps oui je peux concevoir qu'à cause de cette saloperie de virus faut faire des efforts mais financièrement ça va être compliqué."

"Si ça doit vraiment durer un mois ou plus, je mettrai la clef sous la porte " - un commerçant de Puissaye

Claude tient lui un bar-PMU à Saint-Amand-en-Puissaye, il est aussi très remonté : "J'ai très mal accueilli ses nouvelles mesures car il y a des choses incompréhensibles. Moi dans une journée, j'ai 40 clients sur toute la journée, dans notre commune il y a 1.300 habitants et chose incompréhensible c'est qu'on laisse ouvert les grandes surfaces où il y a 500 ou 600 personnes qui se battent pour des paquets de pattes, c'est aberrant. Moi si je n'ai pas d'entrée d'argent pendant un mois, je serai obligé de fermer."

Des commerçants ont bravé l’interdiction et ont ouvert ce dimanche matin

Certains commerçants choqués par les mesures de fermeture ont quand même ouvert ce dimanche matin. C'est le cas, de Bertrand (le prénom a été modifié), fleuriste à Auxerre : "j'ai accueilli ces mesures assez brutalement. _On nous impose de fermer du jour au lendemain sans aucun temps de réaction c'est super compliqué à gérer, on a du personnel, des achats_. Mais à coté de ça on maintien les élections, c'est deux poids deux mesures. On fait le jeu des grands groupes, de la grande distributions alors que nous, on va souffrir pendant plusieurs semaines. Les tabacs restent ouvert car je pense que c'est rémunérateur pour l'Etat. Je suis chef d'entreprise, j'ai des employés, je m'inquiète pour l'économie et pour mon pays."