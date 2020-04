Coronavirus: "j'ai peur de ne pas pouvoir tenir la main des patients pour leur dernier souffle"-une soignante

Chantal Plu est aide-soignante au Centre Hospitalier du Mans depuis plus de 30 ans. Elle travaille depuis 3 semaines dans le service covid 19 de l'établissement. Cette femme de 55 ans va chaque jour à l'hôpital la peur au ventre.

-Comment avez-vous réagi quand on vous a annoncé que vous alliez travailler dans le service covid 19?

"Sur le coup, il y a eu choc et une émotion très forte. Maintenant on y est, on est dedans. Mais toutes nos habitudes ont changé, il a fallu apprendre de nouveaux gestes, s'habiller, se déshabiller."'

-Certains soignants disent qu'ils vont au travail la peur au ventre? c'est votre cas?

"J'ai 55 ans, ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital du mans, et bien j'ai la boule au ventre en allant au travail, j'ai peur, je peux le dire, j'ai peur, pour ma famille, mes collègues, j'ai peur aussi pour mes patients. J'ai peur de ne pas être disponible alors qu'ils nous disent que nous sommes leurs rayons de soleil car ils ne voient personne. _J'ai peur de ne pas avoir le temps de leur tenir la main pour leur dernier souffle_. On est pris dans un tourbillon"

Chantal Plu est aide soignante à l'hôpital du Mans. Pour la première fois depuis 30 ans, elle va travailler avec la peur au ventre Copier

-Est-ce que vous pensez que l’hôpital public a les moyens de tenir le choc?

"C'est compliqué pour nous quand le service est plein. Est-ce que vont pouvoir toujours faire face? quand est ce que la vague va s'arrêter? c'est l'inconnu, on pense que nos directions arrivent à faire face même s'il nous manque du matériel comme des pousses seringues car il en faut plus que d'habitude. Ce week-end par exemple, on était juste en sur-blouse."

-Tous les soirs à 20 heures les gens se mettent aux fenêtres pour vous applaudir, ça vous fait chaud au cœur?

"Non je suis même plus révoltée que touchée, je ne demande pas à être applaudie, _je fais juste mon métier, je ne suis pas un héros_, je ne suis pas extraordinaire, moi ce que je demande c'est que les gens respectent le confinement. J'ai juste envie de crier quand je vois les gens dans la rue, il y a encore trop de monde"