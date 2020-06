Coronavirus : "J'y pense jour et nuit" témoigne un Nordiste, encore traumatisé par la maladie

Un mois après le déconfinement, France Bleu Nord a choisi de revenir sur cette crise sanitaire inédite et qui est désormais "contrôlée". Une matinale spéciale est organisée jeudi de 6h à 9h dans cet établissement où 122 patients COVID sont passés. Parmi eux, Christian Lefebvre, 59 ans que nous avons rencontré.

12 kilos perdus en deux semaines

Cela fait plus deux mois, le 7 avril précisément, que le Nordiste est rentré chez lui à Douvrin. Et pourtant cet infirmier libéral qui a perdu 12 kilos commence seulement à reprendre des forces : "_je marche beaucoup, je me refais les poumons_, je me refais les muscles au niveau des jambes et l'appétit revient".

Mais c’est psychologiquement que Christian se sent encore le plus fragile car le Nordiste, cardiaque et diabétique, s’est vu mourir quand il était à l’hôpital de Lens. "Je voyais mon état se dégrader par rapport aux prises de sang et je savais que quelque chose n'allait pas" raconte-t-il, encore très ému. Son état est tel que les médecins préviennent sa compagne : "Christian ne reviendra probablement jamais à la maison" lui dit-t-on.

Changement de vie

Mais le presque sexagénaire s'accroche et ne pense qu'à une chose : sa fille, sur le point d’accoucher. "J'avais peur de ne pas pouvoir voir ma petite fille, c'était dur" se souvient-il en retenant ses larmes. "Je me suis battu pour elle".

La convalescence se poursuit pour Christian qui n’est pas sur de reprendre son travail, traumatisé par la peur d’avoir lui-même contaminé l’un de ses patients.