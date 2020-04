Coronavirus : "Je me considère comme un survivant" confie Raphaël Gérard député LREM de Charente-Maritime

On sent encore une fragilité dans sa voix, Raphaël Gérard s'exprime doucement, sans émotion mais il revient de loin ! Le 11 mars, le député LREM de la 4ème circonscription de Charente-Maritime a été hospitalisé "par précaution" disait-il lorsque nous l'avions joint à l'époque, "pour surveillance" à Aurillac (Cantal) où il était parti se mettre au vert pour "limiter les contacts de façon préventive". En fait, il est passé très près de la mort. Aujourd'hui, il a vaincu la maladie mais le combat fut rude : "Je suis passé d’un état de pleine santé à un état de santé complètement dégradé avec un pronostic vital qui quand même été à un moment assez incertain", témoine Raphaël Girard.

ce tunnel de 3 semaines de réanimation, pour moi c’est un peu un trou noir

Les premiers symptomes du covid-19 sont apparus le 5 mars après un déjeuner à la buvette de l'assemblée nationale qui fut un "cluster" au début de l'épidémie. Puis l'état de santé de Raphaël Gérard s'est rapidement dégradé. "J’ai commencé à avoir une petite température 37° et puis 38° et depuis trois jours je ne descends plus en dessous de 39° de fièvre, avec des quintes de toux absolument terrifiantes" nous racontait le député LREM au lendemain de son hospitalisation. Quelques jours plus tard, il commençait à avoir des difficultés à respirer et était placé dans une unité Covid-19 à Aurillac.

Les médecins ont plongé Raphaël Gérard dans un coma artificiel pendant 12 jours, une période très incertaine : "cet espèce de tunnel de 3 semaines de réanimation pour moi c’est un peu un trou noir". Au réveil, il est en pleine confusion : "J’étais conscient que mon état était grave, mais j’avais l’impression que ma famille ne savait pas où j’étais et du coup, plus on s’enferre dans cet espèce de délire, plus il est difficile d’en sortir et de reprendre pied dans la réalité. C’est un sentiment très angoissant, très désagréable ! Tout repose sur les contacts que vous avez avec les soignants qui vous rassurent".

Réapprendre à se tenir debout

Le début de la convalescence à été éprouvant pour le député de Charente-Maritime : "on vous fait lever de votre lit pour vous mettre dans un fauteuil et vous vous rendez compte que vous ne tenez plus debout ce qui suscite beaucoup inquiétude". Des séances de rééducation ont été nécessaires pour pouvoir marcher, ainsi que de la kiné respiratoire. Une expérience qui lui donne beaucoup de recul aujourd'hui : "Ça fait réfléchir à cette fragilité là, à la… au fait que chaque instant est un instant important. C’est presqu’un peu une deuxième chance. Je me considère comme un survivant, il y a un peu de ça".

Le témoignage de Raphaël Gérard Copier

Raphaël Gérard salue le travail des soignants qui l'ont remis sur pied, et qui travaillent sans relâche depuis le début de l'épidémie du Covid-19. Le député LREM de Charente-Maritime demande pour eux "une vraie reconnaissance sociale" à l’issue de cette crise, et des « actes politiques forts".