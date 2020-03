Coronavirus : "Je me sens bien", témoigne un médecin boucalais malade

Gilles Lassabe est médecin généraliste à Boucau, et par ailleurs adjoint à l'urbanisme dans la majorité sortante. Âgé de 70 ans, il y a 10 jours, il a ausculté plusieurs patients venant d'Allemagne et d'Espagne qui couvaient une forte fièvre. "J'ai appelé l'hôpital à l'époque, et vu qu'ils ne venaient pas de Chine, Singapour, Corée, ou Italie, on m'a dit de les envoyer chez eux". Sauf que l'état de l'un d'entre eux s'est aggravé et il a finalement été hospitalisé, positif au Coronavirus.

"C'est le week-end dernier que j'ai commencé à sentir un état grippal" explique le médecin.

Il a pu passer un test, qui est revenu positif. Gilles Lassabe est donc bien porteur du Coronavirus. Le médecin est depuis dimanche en quatorzaine, confiné chez lui. "Je ne peux pas sortir, ni voir ma famille".

Je me sens bien, on vit très bien cette pathologie, on est un peu fatigué, on ne peut pas faire d'exercice, mais on vit normalement, veut rassurer le médecin

Équipé contre le Coronavirus

Le plus surprenant, c'est que le médecin s'était équipé contre le Coronavirus. "En pharmacie j'avais pris tout un kit, avec des masques et du gel hydroalcoolique, je donnais à chacun de mes patients qui toussaient un masque et j'en portais un moi-même", explique le médecin. "Malheureusement parfois on passe entre les mailles du filet, parce que le virus est particulièrement virulent et transmissible".

Le médecin va donc rester en quatorzaine jusqu'au 23 mars prochain. Il devra alors repasser un test, et il ne pourra reprendre son activité professionnelle que si ce test est négatif.