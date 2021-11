Une vingtaine de personnes rouvrent la frontière avec l'Espagne au Col de Banyuls-sur-Mer

Une vingtaine de personnes ont rouvert la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Espagne, dimanche 28 novembre 2021, dans la matinée. À l'aide de cordes et à mains nues, ces militants ont retiré les blocs de bétons qui bloquent la route depuis près d'un an.

À Banyuls, les blocs de béton seront remis sur la route ce mardi 30 novembre 2021, soit 48 heures après leur retrait.

Nous voulons qu'il y ait une ouverture officielle - Jaume Pol

Le passage à hauteur de Banyuls est fermé par arrêté préfectoral depuis janvier dernier, au nom de la lutte contre les trafics, l'immigration et le terrorisme.

« Ce ne sont pas ces pierres qui empêchent les trafics, mais ça empêche les frontaliers de pouvoir communiquer comme ils le faisaient avant », selon Jaume Pol, membre du Collectif pour l'ouverture des espaces frontaliers.

En enlevant les blocs de béton à la frontière, les militants ont voulu montrer leur désaccord avec la décision préfectorale. "C'est symbolique, on sait que ça ne restera pas ouvert tant qu'il n'y aura pas une décision officielle", affirme Jaume Pol.

On est obligé de subir - Le Maire de Banyuls-sur-Mer

La commune de Banyuls-sur-Mer est chargée de remettre les blocs de béton sur la route. Le maire, Jean-Michel Solé, en a assez de cette situation, surtout que ce n'est pas la première fois. D'après lui c'est la troisième fois depuis la fin de l'été. "Chaque fois, je suis obligé d'envoyer un tractopelle et d'envoyer des agents municipaux pour aller refermer le col de Banyuls", déplore le maire de la commune.

Pour Jean-Michel Solé, la situation est délicate : "On se retrouve en porte-à-faux car c'est une décision de l'Etat que l'on est obligé de faire appliquer et que certaines personne n'acceptent pas. Nous ne sommes pas décisionnaires, on y est pour rien du tout et on est obligé de subir la mise en place et le déplacement des pierres", s’insurge Jean-Michel Solé.

La préfecture des Pyrénées-Orientales affirme que le passage du Col de Banyuls resterar fermé jusqu’à nouvel ordre.