Coronavirus : "je vois difficilement comment on pourra mettre en place la continuité pédagogique dès lundi"

"Cette annonce soulève énormément de questions, on avait eu un échange hier [jeudi] avec notre direction académique pour étudier le cas d'une fermeture de quelques écoles dans le Loiret à cause du coronavirus, mais depuis 20h hier soir [jeudi], on est à une toute autre échelle", réagit Laurianne Delaporte, enseignante en maternelle à Chalette-sur-Loing, secrétaire départementale du syndicat Snuipp Loiret en direct à 7h sur France Bleu orléans.

On attend les directives de l'éducation nationale"

"On attend les directives. Mais nous on pense que nos équipes pédagogiques doivent avoir du temps pour s'organiser et proposer des choses aux familles parce qu'on est en contact direct avec elles", précise Laurianne Delaporte.

Comment la continuité pédagogique, notamment via l'enseignement à distance, annoncée par le ministre Jean-Michel Blanquer, va-t-elle s'organiser ? "A 7h ce [jeudi] matin, je vois difficilement comment on pourrait mettre ça [la continuité pédagogique] en place pour lundi dans de bonnes conditions, pour continuer à aider les élèves à progresser", répond la syndicaliste.

Philippe Ballé, directeur des services académiques du Loiret © Radio France - Antoine Denéchère

Le directeur des services académiques du Loiret (DASEN), Philippe Ballé, en direct à 7h30 sur France Bleu Orléans, adresse un message aux parents d'élèves : "ce n'est surtout pas un arrêt de l'école, au contraire ! On a la volonté d'assurer une continuité, on veut garder le fil avec les parents et les élèves. Cela a été structuré car nous avions quelques situations", comme le cas de la fermeture de l'école Poincaré à Orléans depuis plusieurs jours en raison d'un cas de coronavirus.

On va assurer la continuité pédagogique"

"Une plateforme pédagogique est conçue par le CNED (centre national d'éducation à distance) qui permettra la mise à disposition de continuité pédagogique pour permettre aux élèves de travailler et continuer à progresser ou la mise en place de clubs virtuels entre enseignants et élèves", poursuit Philippe Ballé.

Pour les concours et examens, "le calendrier est maintenu. En fonction de l'évolution de la situation, le ministre communiquera sur un éventuel report, mais ce n'est pas d'actualité", assure le DASEN du Loiret.

Et les maires ?

Le maire de Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans, compte un collège, plusieurs écoles et crèches, dans sa commune. Jacques Martinet explique : "il va falloir répondre à toutes les questions : pour les tout petits, on va voir avec nos 55 assistantes maternelles si certaines peuvent prendre plus d'enfants, mais ça risque d'être très limité, elles sont déjà occupées."

"Mais on va s'adapter, c’est une situation jamais inédite" assure l'élu. "On va faire le point avec nos services en mairie à 8h30 : comment on garde les enfants ? Comment on poursuit le cursus scolaire ? On ne peut pas ouvrir le centre de loisirs, car il ne faut pas regrouper les enfants. Donc on va voir aujourd'hui avec la direction académique, comment on va s'organiser, mais pour lundi prochain, je ne sais pas, c'est sûr que les grand-parents et parents vont devoir garder leurs enfants aussi."