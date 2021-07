Coronavirus : Jean Arthuis propose de taper au portefeuille des soignants qui refuseraient le vaccin

Jean Arthuis a mis les pieds dans le plat très vite sur son compte Twitter, le vendredi 2 juillet. Quelques lignes sur le réseau social, pour informer qu'il avait demandé "au directeur d’inscrire dans le règlement intérieur l’obligation faite aux soignants d’être vaccinés" contre la Covid-19. Proposition faite le 24 juin, quelques jours avant le départ de l'ancien directeur, Patrick Plassais, en conseil de surveillance au centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des sanctions pour les non-vaccinés ?

Mais Jean Arthuis persiste et signe. Le jeudi 1er juillet, l'ancien ministre a reformulé cette requête au nouveau directeur Éric-Alban Giroux. Interrogé par France Bleu Mayenne, Jean Arthuis estime que la vaccination ne doit plus être optionnelle pour le personnel soignant, à l'heure où l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire craint une quatrième vague de l'épidémie de coronavirus.

"_Si quelqu'un n'est pas vacciné et qu'il est susceptible d'être contaminé il créé un risque_. Dans ce cas-là, il ne peut pas être au contact des patients. Et donc la question se posera de savoir si on continue à le rémunérer" explique de but en blanc le président du conseil de surveillance. "Est-ce qu'à un moment donné on ne pourrait pas considérer que c'est aussi une responsabilité de l'établissement qui n'a pas pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des patients qui viennent vers le soignant ?" poursuit-il.

(...) La question se posera de savoir si on continue à le rémunérer" Copier

Ce jeudi 8 juillet, le Premier ministre consultera les "Grands Élus" (association des maires de France, association des maires ruraux etc). En cas d'avis favorable, un projet de loi pourrait même être présenté avant la fin du mois. Mais d'après Jean Arthuis, il faut que les établissements gèrent la question de la vaccination obligatoire de leur personnel de façon autonome. "Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous sommes dans une société insuffisamment responsable. Il faut que les acteurs locaux se responsabilisent, plutôt que de se tourner toujours vers l'État" termine Jean Arthuis.

Pas à l'ordre du jour pour les soignants

Dans les couloirs de l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne, on ne l'entend pas forcément de cette oreille. Le débat de la vaccination fait rage. "Cela me semble évident qu'on ne peut pas imposer ce genre de choses aux soignants à qui on a déjà imposé pas mal de chose pendant la crise sanitaire. Les soignants sont responsables, ils respectent les gestes barrières" déclare Françoise Guédel, aide-soignante et membre du syndicat Force Ouvrière. "Il n'y a eu aucun décret national pour le moment, donc je ne vois pas pourquoi à Château-Gontier on rendrait le vaccin obligatoire à tous les collègues" explique la professionnelle.