Coronavirus : les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés seront fermés dès dimanche

Pas de reconfinement dans l'immédiat en France, mais des restrictions supplémentaires annonce Jean Castex, ce vendredi soir. Côté commerces, les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 carrés devront fermer dès dimanche et les jauges seront plus sévères dans les grandes surfaces.

Des restrictions supplémentaires en France dans les prochaines heures, "pour nous donner une chance d'éviter un nouveau confinement", voilà ce que le Premier ministre a annoncé ce vendredi dans une allocution surprise de quelques minutes. Les chiffres des hospitalisations pour Covid-19 et la progression des variants britanniques et sud-africains inquiètent Jean Castex, mais le gouvernement fait le pari que le maintien du couvre-feu, des contrôles plus stricts et des mesures nouvelles suffiront à éviter une troisième vague épidémique.

Les mesures nouvelles prises dans les commerces visent à éviter des rassemblements de population trop importants, comme on a pu en voir à l'occasion des soldes ou les semaines précédentes.

Première mesure, spectaculaire, les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m2 seront fermés en France dès ce dimanche. Ce sont ceux "qui favorisent le plus de brassage", affirme Jean Castex. Deuxième annonce, pas encore détaillée, à partir de lundi, les jauges de fréquentation "seront renforcées dans toutes les grandes surfaces".

Le "quoi qu'il en coûte" cher au président de la République, sera respecté, assure son premier ministre. Les mesures destinées à aider les entreprises et donc les commerces, "prêt garanti, fonds de solidarité, chômage partiel", s'appliqueront.

Ces mesures vont s'accompagner de davantage de contrôles. Une "consigne de particulière fermeté sera appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur", a souligné Jean Castex.