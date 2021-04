Coronavirus : Jean Castex tiendra une conférence de presse jeudi

Le Premier ministre Jean Castex tiendra jeudi une conférence de presse, en présence des ministres de l'Éducation et de la Santé, pour aborder les sujets des frontières, des écoles et de la campagne de vaccination. L'exécutif a confirmé la levée d'une partie des restrictions à partir du 3 mai.

Le Premier ministre Jean Castex tiendra jeudi une conférence de presse, en présence des ministres de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et de la Santé Olivier Véran, pour aborder les sujets des frontières, des écoles et de la campagne de vaccination. L'exécutif a décidé de maintenir son objectif de lever progressivement les restrictions en mai, malgré une décrue encore fragile de l'épidémie. En moyenne, 33.000 nouvelles contaminations sont enregistrées chaque jour. "On était monté à 40.000", a souligné mardi le ministre de la Santé Olivier Véran dans une interview au Télégramme, estimant que "nous amorçons une décroissance de l'épidémie" de Covid-19.

Toutefois ces chiffres sont à relativiser selon Santé publique France car le nombre de dépistages a diminué. "À ce stade l'épidémie recule deux fois moins rapidement qu'en novembre", et "la pression hospitalière reste extrêmement forte", a convenu le porte-parole du gouvernement ce 21 avril à l'issue des Conseils de défense et des ministres. Gabriel Attal a par ailleurs annoncé que l'Inde rejoignait la liste des pays (Brésil, Chili, Argentine et Afrique du Sud) et du département de Guyane, dont les voyageurs sont soumis à un isolement obligatoire de dix jours à leur arrivée en France, en raison de la présence de variants jugés plus dangereux.

Selon une source proche de l'exécutif citée par l'AFP, Emmanuel Macron prévoit de rouvrir à partir de mi-mai les commerces non alimentaires et lieux de culture, avec des jauges réduites. Des adaptations territoriales sont à l'étude, avec une jauge plancher de 35% dans les lieux de culture, qui varierait en fonction de la circulation du virus. Le chef de l'État devrait annoncer lui-même ces modalités de réouverture d'ici la première semaine de mai.