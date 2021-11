Coronavirus : Jean-François Delfraissy confirme une "accélération claire" de la cinquième vague

Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a confirmé, sur France Inter ce mercredi, que la 5e vague du coronavirus était "bien là", avec une "accélération claire". Il appelle les publics concernés à faire leur dose de rappel, et à une plus large utilisation du pass sanitaire.

Devant la hausse du nombre de cas de coronavirus ces dernières semaines, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, invité de France Inter ce mercredi matin, a confirmé que la cinquième vague était bien là, "probablement depuis la mi-octobre", avec "une accélération claire" ces derniers jours. Il a appelé les publics concernés à effectuer leur troisième dose, mais affirmé qu'une dose de rappel n'était pas à l'ordre du jour pour les moins de 50 ans.

"Une accélération de la cinquième vague"

La cinquième vague "est là", a confirmé Jean-François Delfraissy. Pour lui, il y a même "une accélération, c'est clair, de cette cinquième vague, et on va le voir dans les semaines qui viennent." Cette vague est là "depuis probablement la mi-octobre", a-t-il précisé.

Ce n'est pas un échec des vaccins

Cette cinquième vague et la hausse du nombre de cas, "ce n'est pas un échec des vaccins", a tenu à rappeler Jean-François Delfraissy. Mais ils "perdent une partie de leur efficacité après cinq à six mois, d'où l'intérêt d'une dose de rappel", a-t-il souligné.

Pas d'urgence d'une troisième dose pour les moins de 50 ans

Jean-François Delfraissy a rappelé qu'"à titre personnel", il avait dit en septembre penser qu'il serait nécessaire d'aller vers "une troisième dose pour tous". Si le gouvernement a ouvert la troisième dose aux plus de 50 ans, "il n'y a pas d'urgence pour la population plus jeune", de moins de 50 ans, à faire cette dose de rappel, a-t-il dit, car cette population a été vaccinée "plus tard". "Pour l'instant, il est important que les plus de 65 ans et les plus fragiles aient cette troisième dose, a-t-il dit.

"Réutiliser pleinement le pass sanitaire" et porter le masque

Le système de soins a "probablement la capacité" de faire face à cette cinquième vague de Covid-19, si "tous les outils" comme la vaccination et les gestes barrières sont utilisés au maximum, a estimé Jean-François Delfraissy.

Le président du Conseil scientifique a également appelé à porter davantage le masque. "Je sais que tout le monde en a marre, mais il faut remettre le masque", a-t-il dit. Il a aussi appelé à utiliser davantage le pass sanitaire : "Il y a un restaurant sur deux à Paris qui ne demande plus le pass sanitaire", a déploré Jean-François Delfraissy. "L'utilisation du pass sanitaire me paraît le bon sens", a-t-il souligné. "Il faut le réutiliser pleinement, ce qui n'est plus le cas actuellement."

Un vaccin chaque année, comme pour la grippe ?

"Il n'est pas exclu, si ce virus devient endémique, qu'on aboutisse à la construction d'un vaccin régulier, tous les ans par exemple", comme pour la grippe, a affirmé Jean-François Delfraissy.