Coronavirus : Jean Rottner appelle au développement des tests salivaires

Le président LR de la région Grand Est Jean Rottner veut rajouter une corde à l'arc des tests de dépistage du Covid 19. C'est ce qu'il a expliqué lors d'un entretien sur Franceinfo ce 8 décembre. Invité à s'exprimer sur les mesures à mettre en place pour freiner l'épidémie dont la décélération stagne depuis plusieurs jours, Jean Rottner a appelé au développement de tests salivaires en complément des tests RT-PCR et antigéniques :

"La Haute Autorité de santé bloque depuis de nombreuses semaines voire de nombreux mois mais ce qui serait important c'est d'aller où le virus circule. Dans les lycées et les universités, il faudrait grâce à ce test salivaire tester de manière fréquente et rapide."

"Il faut revoir la copie" selon Jean Rottner qui se dit même prêt à acheter les machines qui permettraient de réaliser ses tests. A l'heure actuelle, seul un test salivaire conçu à Montpellier a été autorisé mais avec des réserves par la Haute Autorité de santé.

"Arrêtons de remettre en cause"

Le président de région qui appelle chacun à la responsabilité et au respect des gestes barrières alors que l'exécutif doit préciser jeudi les modalités de déconfinement :

"Il y a des gens dans ce pays qui remettent en cause le vaccin, le masque, la distance à respecter ou le fait de ne se retrouver qu'à six [...] Arrêtons de remettre en cause. Soyons plus que jamais responsables et citoyens."

Le Premier ministre Jean Castex devrait prendre la parole ce jeudi lors d'une conférence de presse.