Coronavirus - Johnson & Johnson arrive ce lundi en France : le point sur la vaccination dans le pays

Le vaccin Johnson et Johnson arrive ce lundi 12 avril en France, avec une semaine d'avance sur la date prévue. Produits, injections, calendrier : on fait le point sur la vaccination contre le coronavirus dans le pays.

Un nouveau produit arrive en France pour lutter contre le coronavirus : le vaccin Johnson & Johnson, ou Janssen. Les premières livraisons vont avoir lieu dès ce lundi 12 avril, indique le ministre de la Santé Olivier Véran dans le Journal du dimanche, soit une semaine avant la date initialement prévue. 200.000 doses vont arriver dans le pays et vont intégrer très prochainement le circuit de distribution des pharmacies et des cabinets médicaux et infirmiers", indique Olivier Véran, qui annonce par la même occasion que la vaccination sera ouverte dès lundi "à tous les plus de 55 ans, sans conditions".

A ce jour, près de 11 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin anti-Covid en France depuis le début de la vaccination fin décembre. Cela représente 16% de la population française. 5% a reçu les deux doses.

Les injections ont lieu dans des centres de vaccination, des "vaccinodromes", dans les établissements de santé, au cabinet des médecins libéraux, à domicile ou encore en pharmacie. De nombreux professionnels de santé peuvent vacciner : médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, pompiers, vétérinaires, dentistes, etc. Par ailleurs, l'armée est mobilisée en renfort pour des questions logistiques dans le cadre de la crise sanitaire mais aussi pour vacciner.

Quel est le calendrier de la vaccination ?

La stratégie du gouvernement depuis le début de la campagne de vaccination fin décembre est de protéger en premier les personnes les plus fragiles et/ou porteuses de comorbidités. La vaccination a ensuite été étendue aux professionnels de santé et aux personnes travaillant auprès de personnes fragiles. Elle s'ouvre semaines après semaines à de nouvelles classes d'âge, la dernière étant les plus de 55 ans, à partir de ce lundi 12 avril.

Le calendrier vaccinal simplifié. © Visactu

Quels vaccins contre le Covid-19 sont autorisés aujourd'hui en France ?

Aujourd'hui, quatre vaccins contre le Covid-19 ont été autorisés en France : Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Pfizer/BioNTech

Pfizer/BioNTech est le premier vaccin anti-Covid autorisé en France. Ce produit développé par le géant américain Pfizer et la société allemande BioNTech a reçu le feu vert de la Haute autorité de santé le 24 décembre dernier, après avoir reçu un avis favorable de l'Agence européenne des médicaments.

Il s'agit d'un vaccin à deux doses. Le délai entre les deux injections est actuellement de 28 jours mais il va être agrandi à 42 jours à partir de mercredi pour "nous permettre de vacciner plus vite sans voir se réduire la protection", a détaillé le ministre de la santé. Il est efficace à 95% d'après les résultats des essais cliniques.

Ce vaccin impose un travail logistique important puisqu'il se conserve à - 70 degrés dans des congélateurs spécifiques.

Des vaccins Pfizer/BioNTech conservés à - 70 degrés dans des super-congélateurs. © Radio France - Fred Chapuis

Moderna

Moderna est le deuxième vaccin a avoir été autorisé en France dans le cadre de cette pandémie, le 8 janvier dernier. Ce vaccin américain nécessite également deux doses et comme pour Pfizer, le délai entre les deux injections va augmenter à partir de mercredi. Selon les résultats des essais cliniques, il est efficace à 95%. Il se conserve à - 20 degrés.

Un flacon de vaccin Moderna. © AFP - Geoff Caddick

AstraZeneca

AstraZeneca est le troisième produit autorisé en France, depuis début février. Il est développé par le groupe pharmaceutique AstraZeneca et l'université d'Oxford. Ilest aussi injecté en deux fois et se conserve à + 5 degrés. Son efficacité se situe entre 60 et 70% selon les études.

Ce vaccin est plus critiqué que les deux précédents, en raison des retards de livraison et de doutes sur ses effets secondaires. Les injections avec ce produits ont été interrompues quelques jours mi-mars dans plusieurs pays d'Europe, dont la France, après de graves problèmes sanguins découverts chez des personnes vaccinées. Les autorités sanitaires jugeant que la balance bénéfice/risque reste favorable, il a finalement été de nouveau autorisé en France mais seulement pour les plus de 55 ans. Les Français de moins de 55 ans qui avaient reçu une première injection du vaccin d'Astrazeneca recevront une deuxième dose de Pfizer ou Moderna, avec un intervalle de douze semaines entre les deux.

Un flacon de vaccin AstraZeneca. © Radio France - Richard Vivion

Johnson & Johnson

Le quatrième et dernier vaccin autorisé en France jusqu'ici est le belge et américain Johnson & Johnson. Il a reçu son feu vert le 12 mars dernier. Ce vaccin ne nécessite lui qu'une seule injection et peut être stocké à des températures de réfrigérateur. Il est efficace à 85% contre les formes graves et à 66% en général, selon les résultats de l'essai clinique, qui a porté sur environ 40.000 personnes.

Son arrivée était annoncée pour le 19 avril en France mais les premières livraisons devraient arriver dès ce lundi 12 avril.