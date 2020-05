Coronavirus - Journal d'un médecin : "Attendu, réclamé, inéluctable, c'est le grand jour du déconfinement"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

Certains y voient une fête, d'autres se méfient

J’ai repris quelques lignes car c’est le grand jour, les feux du déconfinement vont être lancés. Attendu, réclamé, inéluctable aussi. Notre société, en danger pour sa santé, à l’arrêt pour son économie, ne supporte plus d’être tiraillée entre la peur de la maladie et un confinement imposé à défaut d’avoir trouvé une autre solution pour se défendre et garder ses habitudes. Certains y voient un 14 juillet, une fête libérée, d’autres, beaucoup, se méfient par manque de certitudes estampillées infaillibles.

Des maires décident, des préfets imposent, des individus choisissent, bref l’anarchie à la française. Le bal du covid s’adapte, chacun jouera sa partition, avec ou sans masque, fait maison ou importé, visière bricolée et des gants en option. En prime, le costume sera rouge ou vert selon l’état de l’épidémie dans chaque département.

Nous comptons beaucoup sur les brigades sanitaires pour prévenir une nouvelle vague

Notre hôpital s’est presque vidé ces derniers jours de ses derniers patients infectés. Nous ne sommes pas rassurés pour autant. Le Covid est toujours là. Caché sans doute où nous ne l’attendons pas. Notre travail reprend, plus sereinement. Ce n’est pas de la routine mais une passion quotidienne que nous connaissons parce que nous y avons nos points de repères. Des diagnostics éprouvés, des traitements vérifiés.

Pour l’heure, nous comptons beaucoup sur les brigades sanitaires. Leur travail méticuleux peut prévenir une nouvelle vague épidémique. Sinon, des clusters de cas Covid reviendront et l’histoire se répétera.

Oublions les experts d'opérette

Oublions les experts d’opérette, les "y’a qu'à faut qu’on". Ils ne prédisent que leurs certitudes de comptoir. Ils nous ont assommés de déclarations définitives pendant deux mois. Taisant seulement une vérité simple, la seule qui vaille : nous ne savons pas.

Gabin aurait pu nous dire modestement : "Avec ce Covid, je sais que l'on ne sait jamais et ça je le sais".