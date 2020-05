Coronavirus - Journal d'un médecin : "Aujourd’hui, je passe de l’autre côté et deviens usager de l’hôpital"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

"Aujourd’hui, je deviens usager de l’hôpital"

"Aujourd’hui, je passe de l’autre côté de la barrière et deviens usager de l’hôpital. J’accompagne un proche devant subir des examens. Mon hôpital, un centre hospitalier universitaire (CHU) est multi-sites et donc réparti dans plusieurs villes de la région. Chaque maire qui héberge un site hospitalier sur sa commune le défend farouchement. Hors de question de fusionner, voire de s’entendre avec le voisin. Ce sont les joies ordinaires et parfois contre-productives de l’intercommunalité.

En conséquence, les coûts s’en trouvent alourdis. Du gaspillage. Les soins sont aussi plus complexes, parce que répartis sur des kilomètres. Pour le CHU de Tours, il était prévu un plan Coperno. Un grand confinement dans une boîte à sardines. L’idée géniale est d’y gagner en efficacité avec... moins de personnel ! Le Covid, nous oblige à revoir toutes nos stratégies, nos modes de fonctionnement. C’est une maladie contagieuse.

À notre arrivée dans l’hôpital, c’est le désert. Comme un dimanche d’août. Sauf que l’ambiance n’est pas la même. Un silence, lourd, puissant. À l’entrée, le gardien, masqué et suspicieux, fait son boulot en épluchant la convocation. Tout déplacement Covid doit être justifié, légitime, vérifiable.

Ce calme n’est pas normal, trop de patients ne se font plus suivre

Les admissions sont vides. Toujours ce silence, troublé par les ambulanciers devant la machine à café. Du temps pour refaire le monde. Mais la distanciation est respectée ! Personne dans les couloirs, ni au scanner. Les équipes attendent en vain un patient. Depuis des semaines. Où sont les hommes, les femmes, les familles, entassés d’ordinaire dans des salles transpirantes et impatientes ? Nous sommes accueillis chaleureusement par la permanente. Son sourire se lit derrière son masque. L’examen va pouvoir commencer.

J’en profite pour descendre aux urgences. Rien. Personne. Lunaire. Le confinement du Covid a-t-il créé la peur, la fuite ?

Retour à l’examen. Tout va bien. La radiologue bavarde. Elle a du temps pour expliquer, rassurer. Chemin faisant, elle me dit son inquiétude. Ce calme n’est pas normal. Trop de patients ne se font plus suivre. Une autre catastrophe s’annonce. La peur du Covid a tué les nécessaires préventions. Ce temps retrouvé, par manque de travail, doit nous alerter.

Ces dernières années, il a toujours fallu aller plus vite. Être rentables. Ne pas gaspiller d’argent. Le Covid nous impose un autre rythme. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle."

* Les prénoms sont systématiquement modifiés.