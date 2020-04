Coronavirus - Journal d'un médecin : "Il nous faut des études plus robustes"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

"Plusieurs publications viennent de tomber. Elles ne sont pas très rassurantes"

"Le réveil est glauque. Nuit agitée par des images de virus agressif, d’EHPAD, de pandémie, de masques disparus et de thérapeutiques incertaines. Plusieurs publications viennent de tomber. Elles ne sont pas très rassurantes.

L’hydroxychloroquine n’apparaît pas si efficace. Elle semblerait même toxique quand elle est associée à l’azithromycine. Le remdésivir, un anti Ebola, ne se révèle pas être le produit miracle. Difficile d’être précis, ferme, presque définitif, devant ces études tellement tout est plombé par la polémique médiatico-affective entre tous. Il nous faut des études plus robustes.

Nous préférons écouter nos collègues de l’Est

Pour le moment, nous préférons écouter nos collègues de l’Est, aux avant-postes de cette épidémie qui a fait tant de victimes dans le Grand Est. Comme eux, nous poursuivons la corticothérapie. Avec la difficulté permanente de situer à chaque fois le bon moment pour l’administrer à un patient. Ni trop tôt, ni trop tard. En cherchant toujours à concilier efficacité forte et effets secondaires les plus faibles possible.

Si cela fonctionne, l’histoire pourrait alors être très belle

Des confrères parisiens se sont courageusement lancés dans la transfusion de plasma de patients immunisés. Si cela fonctionne, l’histoire pourrait alors être très belle : des enfants porteurs de ce virus de mort le transmettent inconsciemment à leurs parents.

Et c’est le sang de ces parents immunisés après avoir développé la maladie que l’on injecterait aux anciens pour les protéger et les sauver. Avec au finish une image nocturne souriante : celle de ces enfants, guérisseurs insouciants, courant librement dans un monde moins pollué et plus humain."

* Les prénoms sont systématiquement modifiés.