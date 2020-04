Coronavirus - Journal d'un médecin : "L’empathie remplace les ordres secs"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

Je refuse ce harcèlement contreproductif

"Pour la première fois ce dimanche, pas de "Covidirectoire", cette réunion quotidienne de crise en visioconférence. Pour évaluer tous les aspects de la situation et prendre les meilleures décisions. Chacune, chacun, dans son domaine de compétences. La directrice de l’hôpital, telle une patronne sans relâche, anime tous les débats depuis un mois. Des tours de table efficaces, précis, adaptés à l’évolution épidémique. Il y a peu, avant la crise du Covid, je devais remplir scrupuleusement une demande, en trois exemplaires, pour bénéficier de mon renouvellement annuel de taille-crayon. Lenteurs administratives tatillonnes aussi ubuesques que ringardes, régulièrement plus proches de Kafka que du bon sens. Cette organisation elle-même subit les directives ministérielles, initialement probablement fondées se perdant de normes et procédures du mille feuilles administratif bien français.

Je refuse ce harcèlement contreproductif. Un peu à la manière d’un Gaulois d’Astérix, je me heurtais régulièrement aux diktats de ces jeunes mercenaires parachutés issus de "grands" cabinets de conseils. Salaires disproportionnés à celui de celles qui essuient sans rechigner les incontinences de la société, ils sont venus organiser la mutation financière d’un malade en un pot de yogourt. Rentable, très rentable à produire. Missionnaires axant leur diabolique faucheuse préprogrammée vers un hôpital à genoux lézardé, broyant au passage le sans-papiers et les services les plus fragiles. Technocrate, un jour malade, nous fixerons un rendez-vous pour choisir votre protocole le plus productif, carte vitale à jour bien sûr !

Un autre monde devenu humain

Jour après jour, le conflit se déroule, frontal contre la direction muselée de l’hôpital entourée de ses voraces banquiers, obéissant impuissante aux injonctions comptables étatiques. Budget, restructuration, parts de marché, compétitivité, attractivité. Le tout empilé en mille-feuille, labyrinthe au mille recoins. Les patients ont disparu depuis bien longtemps dans ce fatras. Les malades sont devenus des "bed blockers", rendus coupables de bloquer des lits par leur longue maladie trop onéreuse, trop encombrante, trop désocialisée. Jargon technique revisité, il ne s’agit plus de chambre de malade mais d’hôtellerie hospitalière et de client. Allons professeur, notre futur hôpital tout neuf doit faire montre de rentabilité.

Les maux blancs de notre hôpital anémié, laisseront-ils la place aux mots bleus ?

Covid tu as sérieusement ébranlé les plans comptables, la toute puissance des règlements et des pesanteurs insupportables de notre société. La directrice et son équipe pourtant rodées aux affrontements parfois violents avec des médecins au caractère ombrageux, trop susceptibles, ont changé de visage. Un autre monde devenu humain. L’empathie remplace les ordres secs. La directrice, les yeux de plus en plus cernés par cet immense ouvrage, tend la main, s’inquiète, patiente et explique, convainc même sa hiérarchie de principe dubitative. Proche du malade comme du soignant, je dois le dire aussi sans être totalement amnésique, la patronne et son équipe assurent. Merci à vous.

L’intérêt général aux couleurs du Covid dessine une ambiance rassurante dans ces heures de peur et de mort. La "Mme Tatcher" de Renaud a disparu laissant place à une autre chanson, un autre regretté compositeur. Les maux blancs de notre hôpital anémié, laisseront-ils la place aux mots bleus ?"

* Les prénoms sont systématiquement modifiés.