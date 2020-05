Coronavirus - Journal d'un médecin : "Le confinement reste notre meilleure arme"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

Nous gagnerons

"Le combat invisible est entamé. Le Covid attaque, sa stratégie à changer, il est devenu imprévisible, sans sommation, sans démonstration de force. Hier soir, il a touché isolément trois de nos services. Calmement, presque discrètement. Un patient ici et plusieurs soignants ailleurs, sont infectés. Rien de dramatique heureusement.

Pas de risque pour le moment de fermeture de services. L’établissement reste ouvert mais les hospitalisations s’annoncent plus compliquées. Cette alerte fait pour nous figure de boomerang. On croit que tout va mieux, que l’éclaircie annonce des jours meilleurs. Mais l’ennemi est là. Tapi et patient.

On croit que tout va mieux, que l’éclaircie annonce des jours meilleurs. Mais l’ennemi est là.

Impossible, Covid, de te faire la moindre confiance. Tu trompes nos sérologies et les PCR. Ne pas croire que la météo ou des traitements fragiles suffiraient à t’empêcher de nuire, mieux encore, à te faire disparaître. Pour le moment nous nous défendons en aveugle. Tu as gagné de lourdes batailles dans l’Est, en région parisienne, dans les EHPAD que tu as parfois transformés en champs de ruines et de mort.

Le confinement reste notre meilleure arme.

Le confinement reste notre meilleure arme. Nous aussi savons nous cacher pour éviter tes coups de sniper. L’équipe opérationnelle d’hygiène veille 24 heures sur 24. À force de désinfection, de gestes barrières, de masques, d’interdiction de vivre en groupes, en masse, nous avons ralenti ton avancée mortelle. Sois certain, Covid, que si nous balbutions, hésitons, reculons parfois, jusqu’à présent nous t’avons vaincu sur un aspect : la détermination. Elle est intacte. Nous gagnerons."

* Les prénoms sont systématiquement modifiés.