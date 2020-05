Coronavirus - Journal d'un médecin : "Le jour du déconfinement, un de nos soignants est touché par le Covid"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

Les urgences se remplissent à nouveau

Les directives ne sont pas simples. L’ajustement est de rigueur. Voilà deux mois que le premier patient est arrivé dans notre service. Nous étions au cœur de l’épidémie, puis en préparation de l’après, du très attendu déconfinement.

Mais une étrange impression de revivre l’histoire à l’envers apparaît, et l’après reprend un drôle de goût d’avant. Les urgences se remplissent à nouveau, une dizaine de patients sont en attente de résultats, et comme aux premiers jours de l’épidémie, le tri recommence : Covid certain, Covid suspect, Covid possible. Covid à la folie sûrement, passionnément certainement pas, et espérons un jour plus du tout.

Il nous faut encore nous adapter aux nouvelles directives, et surtout croire en celles-ci. Le confinement a fonctionné, il a évité de nombreux cas, épargné des vies et désengorgé l’hôpital. Nous avons fait de notre mieux sans traitement vraiment actif, hormis la patience alimentée d’oxygène. Nous commençons l’après, imprévisible.

"Nous voilà tous devenus brutalement des cas suspects"

Triste coïncidence, le jour du déconfinement, un membre de notre équipe soignante est touché par le Covid. Son infection a été méconnue pendant quelques jours, et nous voilà tous devenus brutalement des cas suspects. Après des semaines de confinement rigoureux du service infectiologie, Covid, tu as joué autrement : le risque n’est pas venu du patient, il est apparu parmi les soignants.

"Tout semblait maîtrisé, mais Covid, tu as rejailli sournoisement"

La brigade hospitalière se met en route : dépistages des collègues contacts, discussions de couloir sur les recommandations, incertitude sur notre prise en charge, angoisse en attendant les résultats. Covid, quelle injustice, quel irrespect vis-à-vis de ceux qui te combattent !

Pourtant, toutes les procédures étaient écrites, tout semblait maîtrisé, mais Covid, tu as rejailli sournoisement. Ne t’inquiète pas, nous allons à nouveau apprendre à expérimenter pour te vaincre.