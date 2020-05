Coronavirus - Journal d'un médecin : "Marie est inquiète, une peur tenace de ramener le Covid à la maison"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

Marie travaille comme aide-soignante

"Un week-end sur deux, Marie travaille comme aide-soignante. Levée à 6 heures, sa passion est intacte et elle se sent utile. Marie ne se plaint jamais. Sans doute parce que la misère de notre société qui défile jour après jour dans son service lui interdit de s’apitoyer sur elle-même.

Au hasard d’une discussion, d’un moment partagé, elle me raconte un peu sa vie des dernières semaines. Son mari est auto-entrepreneur. Le confinement l’a mis au chômage forcé. Papa à plein temps, il garde leurs deux enfants dans un logement devenu subitement trop petit. Ensemble jour et nuit, l’impression de se cogner à chaque instant contre l’un ou l’autre de ses minots.

Aujourd’hui, elle se demande si le retour à l’école est une bonne idée.

Marie est inquiète. Une peur tenace même, celle de ramener le Covid à la maison. La crainte de compliquer encore une situation tendue. Aujourd’hui, elle se demande si le retour à l’école est une bonne idée. La contamination, les contraintes liées à la levée partielle du confinement.

Elle voudrait du temps pour leur parler, les connaître, les rassurer.

Marie sait qu’elle n’est pas objective. Elle voit à chaque seconde les dégâts du Covid. Elle en a peur. Sous ses yeux, des patients contaminés, de plus en plus âgés, de plus en plus dépendants. Elle voudrait du temps pour leur parler, les connaître, les rassurer. Ces malades sont enfermés. Un saturomètre leur donne de l’oxygène. Un lien vital dans leur isolement derrière des portes quasi blindées. Les toilettes se font au lit. Les plateaux repas déposés en une poignée de secondes. Marie est masquée, protégée des pieds à la tête. Cela la gêne moins que l’obligation permanente de faire vite. Toujours plus vite.

Elle ne demande pas de la reconnaissance. Non. Seulement le droit de bien faire son travail.

Si au moins le Covid pouvait bousculer ce fonctionnement détestable. Bien sûr il y aura la prime promise aux soignants. C’est important mais l’essentiel est ailleurs. Les engagements de ces dernières années n’ont jamais abouti. Marie ne croit plus guère aux changements. Les déceptions alourdissent sa fatigue. Elle ne demande pas de la reconnaissance. Non. Seulement le droit de bien faire son travail. Pour les patients comme pour elle."

* Les prénoms sont systématiquement modifiés.