Coronavirus - Journal d'un médecin : "Soignants, travaillons ensemble, arrêtons de combattre l’autre !"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

"Nous, toubibs bien français, critiquons avec raison le système administratif hospitalier moyenâgeux"

Certes, nous, toubibs bien français, critiquons avec raison le système administratif hospitalier moyenâgeux associant le multiple millefeuille de diverses directions hermétiques et une agence régionale de santé hors sol, aspirant des préretraités cumulant leurs points. Oui, ces méchants administratifs sont toujours injoignables, toujours en réunion sans nous, médecins du terrain à prévoir la nouvelle directive qui, forcément, irritera l’égo héréditaire du corps médical.

Le Covid nous a appris à travailler ensemble, à nous respecter

Le Covid nous a appris à travailler ensemble, à nous respecter. Le Covid nous a ouvert partiellement les uns vers les autres. Dans nos structures de santé, médecins, grands professeurs, chefs de service, responsables d’unité fonctionnelle, autant de chefs, autant de "c’est mon malade", "c’est mon interne", de phrases assassines pour démarquer son territoire. Ce système a fait fuir les plus raisonnables vers la médecine de ville ou les structures privées.

"Comme les membres de ma corporation, je suis né dans une jungle au diplôme"

Mais toubibs hospitaliers de ces grandes structures dites de « référence » qui sommes-nous vraiment ? Nous, non si j’étais courageux je devrais plutôt dire " je", ou plutôt "Je". Comme les membres de ma corporation, je suis né dans une jungle au diplôme.

Dès la première année de médecine, je suis livré au combat. A 6h30, il faillait réserver en jouant des coudes sa place en amphithéâtre pour un cours à 8h. Il a fallu éliminer l’autre et recommencer cette compétition fratricide au fameux concours de l’internat. A l’âge de 35 ans, préparer l’aliénante agrégation pour obtenir le titre idéalisé de "professeur des universités-praticien hospitalier", en sacrifiant après de multiples nuits d’étude et au passage quelques collègues, internes, épouse et enfants.

"L’ego surdimensionné mais salvateur est une caractéristique du médecin hospitalier"

Et pour les autres, pourtant nommés par le plus ancien, par le "patron", la frustration apparaît. Rapidement, chacun a un immense besoin de tuer le père (ou la mère, pardon #metoo) spirituel, envie d’être le chef, chef de l’autre, chef d’un autre, peu importe au final : il faut tout simplement être reconnu "chef". Le diagnostic, avec ou sans intelligence artificielle, est formel : l’ego surdimensionné mais salvateur est une caractéristique du médecin hospitalier.

Je n’oserai pas relater nos réunions médicales où régulièrement, les petits chefs amnésiques de leur récente nomination se lâchent pour balancer sur leur chef ou sur leur confrère absent au bloc, et bien sûr asseoir leurs certitudes fraîchement acquises.

Travaillons ensemble, dans le respect et ouvrons les yeux : médecins, nous avons un métier merveilleux

Dans notre système, y compris dans mon propre service, chacun se vante de connaître cette information récente, tel un scoop ou un délit d’initié, une fuite d’un proche de la cour royale permettant d’espérer montrer rapidement sa stature craintive sur le podium. Ces attitudes puériles altruistes sont évidemment favorables à la destruction d’un service, favorables au suicide médical au sens figuré, et malheureusement au sens propre.

Nous sommes formatés à accueillir, soulager, combattre la maladie et retarder l’heure de la mort. Travaillons ensemble, dans le respect et ouvrons les yeux : médecins, nous avons un métier merveilleux. Soignants, arrêtons de combattre l’autre, il fait de son mieux ! Prenons soin de nous comme de nos patients !