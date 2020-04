Coronavirus - Journal d'un médecin : "Sois sans illusion Covid-19, les Français auront ta peau"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

Nombreuses interrogations

La nuit a été longue. Morcelée. Le Covid revient vague après vague chahuter mon sommeil. Toujours des questions, obsédantes. D’où viens-tu ? Comment cerner ton comportement ? Que nous prépares-tu ? Jusqu’ici aucune réponse avancée n’est suffisante et satisfaisante.

Les interrogations se heurtent aux attentes impatientes de la levée du confinement. Scientifiques et spécialistes, nous sommes devant une montagne de problèmes à résoudre : trouver le fameux Ro (taux de reproductibilité/contagiosité) - le premier infecté par le Covid-19 - le taux de transmissibilité, séroconversion, taux d’immunité, la place des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), la PCR (Polymerase Chain Reaction), les dépistages massifs à la demande. Ajoutons à cette litanie les conditions d’une reprise d’activité en ville ou à l’hôpital.

Bouleversement mondial

Les experts sont partout, chacun y va de son laïus. Avec des points de vue contradictoires. On y trouve de tout, des analyses très solides et des jugements farfelus, à l’emporte-pièce. Difficile de s’y retrouver et surtout d’avoir un avis précis.

La Chine nous a envoyé des données falsifiées, notamment sur la mortalité. En face, les Etats-Unis, moins unis que jamais, avec la farouche indépendance de chaque État dans sa lutte contre le Covid. Un triste remake de la guerre de sécession. Quel bouleversement mondial !

Sois sans illusion Covid-19, les Français auront ta peau

Dans cette ambiance délétère, j’avoue être presque rassuré de vivre et travailler en France. Nos libertés existent encore. Les progrès collectifs restent trop lents mais quand même : le retour du droit de visite encadré dans les EHPAD, la solidarité entre confinés ou l’adaptation à marche forcée de notre système de santé, témoignent que nous sommes encore debout. L’Est et l’Île-de-France souffrent plus que notre région Centre-Val de Loire. Cela ne nous désunit pas, au contraire, sois sans illusion Covid-19, les Français auront ta peau.

