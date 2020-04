Coronavirus - Journal d'un médecin : "Toi, la grippette insignifiante, tu es devenue un monstre"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

"Invisible, sans saveur, tu rentres en silence dans nos corps"

Qui es-tu Covid-19 ? Invisible, sans saveur. Tu rentres en silence dans nos corps. D’abord, tu nous prives de l’odorat. Puis lentement, toujours sans bruit, tu tisses une toile mortelle dans nos poumons. L’oxygène que tu nous voles te permet de vivre. Tu triches en nous faisant croire que seul le poumon est malade, mais c’est sûrement un leurre.

Qui es-tu pour avoir, en quelques jours, bouleversé la planète ?

Partout dans le monde nous cherchons, comparons, analysons pour comprendre enfin comment tu fonctionnes. Qui es-tu pour avoir, en quelques jours, bouleversé la planète ? Tu es microscopique, masqué mais tes dégâts sont immenses.

L’économie est paralysée, nos déplacements interdits, les injustices sociales aggravées. Mais j’oubliais, grâce à toi, la pollution serait en baisse. Même les animaux sauvages modifient leurs habitudes en venant se promener au cœur de nos villes.

Qui es-tu pour réussir à nous demander toujours davantage ?

Qui es-tu pour réussir à nous demander toujours davantage : plus de confinement, plus de masques, plus de respirateurs, peut-être aussi un peu plus d’humanité entre nous ? Ton comportement trouble nos points de repères : nos enfants sont un peu plus libres aujourd’hui, peu d’école, moins de contraintes, et heureusement tu sembles les épargner plus que leurs parents.

Toi, la grippette insignifiante des premiers jours, tu es devenue un monstre. Sournois, violent, tueur. Le plus puissant des minuscules.

* Les prénoms sont systématiquement modifiés.