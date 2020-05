Coronavirus - Journal d'un médecin : "Un déconfinement partiel pour un risque intermédiaire"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

Un déconfinement avant l’heure ?

Il est 20h, je quitte l’hôpital. Bizarre, je ne vois personne confiné aux fenêtres, je n’entends pas les applaudissements de soutien. Aurions-nous un discours présidentiel ou la Nième annonce. Non ici et là des passants, des enfants jouent, un déconfinement avant l’heure. Ont-ils tort ? Certainement lorsque l’on se balade sans masque.

Un déconfinement partiel pour un risque intermédiaire

Mais il est vrai que personne ne comprend plus rien aux mesures difficiles à consolider, à expliquer. Aux feux rouge et vert, l’orange s’est invité, le fameux entre les deux. Il indique l’arrêt ou non en fonction de la situation. Comme si le Covid pouvait être domptable, un déconfinement partiel pour un risque intermédiaire.

Trois scenarii possibles

Après les feux tricolores, ne nous inquiétons pas nous aurons bientôt les brigades. Quel terme mal choisi. Serons-nous embrigadés ? Avant nous chassions le loup pour éviter qu’il rentre dans l’hôpital et les EHPAD. Maintenant changement de feuilleton, nous aurons les brigades du Tigre avec trois scenarii possibles. Le plus optimiste peu probable, le virus s’éteint et nous danserons au bal du 14 juillet. L’intermédiaire, le virus suffoquant agonisant lentement, nous polluera les soins jusqu’à Noël. L’agressif, le virus mute et réplique, provoquant une deuxième vague sur un hôpital en pleine forme.

Pas facile d’être décideur, les cernes mangent les joues de notre DGS. Pour cacher tout cela, il a raison : portons tous le masque !

* Les prénoms sont systématiquement modifiés.