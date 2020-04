Coronavirus - Journal d'un médecin : "Venez vite, Pauline ne respire plus"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

Pour soigner et sauver

"Je connais des héroïnes et des héros. Hier soir, je suis passé dans le service. Pour faire le point et sentir l’ambiance. Discussion avec Marie, elle est interne en troisième année. Pas facile pour elle de travailler dans la découverte de cet incroyable moment. D’autant qu’elle vit seule, loin de son copain confiné à Paris et de sa famille à qui elle peut seulement téléphoner. Pudique, elle ne dit rien de cette solitude affective.

Marie me détaille un cas complexe. Madame V. cherche de plus en plus sa respiration. C’est inquiétant. Nous reprenons tous les éléments du dossier. Je la conseille, l’oriente, je pense qu’il y a une insuffisance cardiaque et la situation devrait s’améliorer avec l’administration de diurétiques.

Venez vite, Pauline ne respire plus

Nous sommes en pleine discussion lorsque la porte s’ouvre à la volée. Vincent, aide-soignant surgit en criant : "Venez vite, Pauline ne respire plus."

Pauline est une infirmière du service. Passée la sidération, Marie est la première à réagir. Elle bondit dans le couloir pour découvrir Pauline, pliée en deux. Elle respire à peine. Avec un grand sang froid, l’interne lui prodigue la fameuse manœuvre salvatrice de Heimlich.

Ce geste technique de réanimation permet à Pauline d’expulser un bonbon coincé dans la trachée artère ! Une friandise bleue ! Une boîte de bonbons apportée lors d’une récente réunion de service est restée sur une table. On y pioche de temps en temps pour quelques instants de détente.

Un drame a été évité

Pauline reste stupéfaite en reprenant peu à peu ses esprits et des couleurs, son bonbon bleu dans la main. Doucement, la peur disparaît et tout le monde charrie gentiment cette jeune mère de famille. Un drame a été évité. Grâce à des professionnels de santé qui apprennent patiemment, inlassablement, les innombrables facettes de leur métier. Pour soigner et sauver.

La sonnette d’une chambre interrompt nos plaisanteries. C’est Madame V. "J’y vais", dit Pauline."

* Les prénoms sont systématiquement modifiés.