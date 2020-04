Coronavirus - Journal d'un médecin : "On y pense sans cesse, au point de s’épier soi-même en permanence"

Louis Bernard est en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Tours, ancien chef de clinique à Paris, il livre tous les matins au réveil son témoignage sur la crise sanitaire à laquelle il est confronté. Il revient sur des histoires individuelles*, réfléchit à la gestion de la crise, confie ses questionnements intimes. C'est son journal de bord, à retrouver tous les jours sur francebleu.fr.

Tout n'est pas Covid, c'est peut-être un paludisme

"Il est 3 heures du matin. Je suis d’astreinte. Le SAMU me téléphone. C’est le brouillard. Malgré une très forte carence en sommeil, je me réveille. A l’écoute. Drôle d’appel. Brumeux parce qu’il me faut un peu de temps pour retrouver la concentration.

Monsieur E, 35 ans, rentre d’Afrique. Il réside depuis quatre jours dans un hôtel de la ville. Le veilleur de nuit appelle les secours parce que son client est confus, fébrile. Le médecin du SAMU pense au corona. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ! Monsieur E doit être hospitalisé dans mon service. Mais, bon sang, c’est peut-être un paludisme.

Un nez qui coule un peu, une légère douleur articulaire, suffisent à craindre d’être à son tour touché

Je dois me lever, ces alertes au cœur de la nuit sont toujours bizarres. Irréelles. Quelques secondes avant d’être complètement disponible. Mais c’est aussi une obligation, une nécessité, une passion qui vous sortent du lit et du sommeil. Je ne peux pas laisser Yann seul. Il vient de débuter son internat. Dans les pires conditions. En m’habillant je m’efforce de remettre de l’ordre dans mes pensées. Tout n’est pas Covid.

Dans l’immédiat, retrouver de la concentration me permet de réfléchir d’abord à la première urgence : ne faire aucune faute d’hygiène. Éviter à tout prix la contamination. On y pense sans cesse. Au point de s’épier soi-même en permanence. Un nez qui coule un peu, une légère douleur articulaire, suffisent à s’inquiéter, à craindre d’être à son tour touché, fauché peut-être.

Si c'est un paludisme, au moins on a un traitement

Allez, debout. Allons voir ce qu’il se passe. Et puis, si c’est un paludisme, au moins on a un traitement. La fameuse chloroquine."