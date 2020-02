Coronavirus : jusqu'à 40% de clients en moins pour des restaurants chinois de Quimper

"Depuis le 15 janvier, nous avons 30 à 40% de clients en moins", affirme Jian Li, le patron du restaurant Le Monde Gourmand, à Quimper. Les clients ne sont pas très nombreux pour son service de midi même si une part de sa clientèle reste fidèle. Depuis l'apparition du coronavirus et les premiers cas français, la fréquentation du restaurant se fait beaucoup plus clairsemée. Le restaurateur "achète le moins possible pour éviter le gaspillage" et "stocke seulement le nécessaire", faute de pouvoir écouler sa marchandise.

Estelle, une cliente du restaurant l'Aigle Royal, s'est posée la question : "comment se fait l'approvisionnement ? D'où viennent les produits ? Ce sont des questions que tout le monde se pose, d'autant plus que je suis maman d'une toute petite fille."

"Tous nos produits sont français"

Le patron de l'Aigle Royal, un restaurant chinois à volonté, a également été touché par ce phénomène. "La première semaine du coronavirus, on a eu 20 à 30% de clients en moins, c'était comme une évidence. Mais ils sont assez vite revenus", admet Jean-Pierre Xu.

"Nos produits sont français et locaux" - Jean-Pierre Xu du restaurant l'Aigle Royal Copier

Il tient à le souligner, l'équipe du restaurant "est avant tout française, d'origine chinoise certes mais nous habitons en France". Il souhaite souligner le fait que ses produits "sont français, locaux, surtout en ce qui concerne les produits frais". Les quelques produits importés à l'étranger comme le riz ou certains poissons viennent du Vietnam. Les autorités rappellent que le coronavirus ne se transmet pas par la nourriture. Il peut seulement infecter des organismes vivants.