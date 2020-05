Coronavirus : jusqu'à 500 personnes par jour pourraient être testées au Parc des Expositions de Pau

Le centre de dépistage installé devant le laboratoire Biopyrénées, place de Verdun à Pau, déménage à la Foire exposition à partir de ce lundi 11 mai. Des démarches simplifiées et plus d'espace pour tester un maximum de personnes, avec symptômes ou ayant été en contact avec des personnes infectées.

A partir de ce lundi 11 mai, les Béarnais qui présentent des symptômes du COVID-19 ou qui ont été en contact avec des personnes infectées pourront être testés au Parc des Expositions de Pau. Le centre de dépistage en drive installé jusqu'ici devant le laboratoire Biopyrénées de la place de Verdun déménage.

"Nous aurons trois pistes pour accueillir les patients au lieu d'une seule auparavant. Cela nous permettra de pouvoir tester jusqu'à 500 personnes par jour. Sur l'ancien site c'était entre 40 et 50", se réjouit le directeur général de Biopyrénées, Steven Cens.

Sur ordonnance, sans rendez-vous

Plus besoin de prendre rendez-vous en ligne au préalable, non plus. "C'est une bonne nouvelle car cette démarche excluait une partie des patients qui ne savent pas utiliser l'informatique. Désormais ils pourront venir sans rendez-vous avec une ordonnance de leur médecin", explique Steven Cens.

Le centre de dépistage sera ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 14 heures. Des horaires qui pourront être adaptés en fonction de la demande.