Coronavirus : juste avant le déconfinement, nouvelle baisse des indicateurs en Mayenne

L'ARS a publié ses derniers chiffres ce 18 mai, juste avant le déconfinement et il y a du mieux. Le taux d'incidence pour l'ensemble de la population baisse clairement, il est à 122,8 nouveaux cas pour 100.000 habitants contre 154,2 mercredi 12 mai. Même principe pour le taux d'incidence chez les 65 ans et plus, le 12 mai il était à 66,9 et ce 18 mai, il tombe à 45,6.

Plus de 92.000 primo-vaccinés en Mayenne

Les hospitalisations sont stables, 37 personnes, une de plus malgré tout en réanimation avec six patients covid le 18 mai. Deux décès supplémentaires à déplorer depuis le 12 mai, 269 au total depuis le début de l'épidémie. Du côté de la vaccination, plus de 92.000 Mayennais ont reçu une 1ère injection, c'est quasiment 10.000 de plus que le 12 mai.