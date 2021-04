Coronavirus : Koovea surveille la chaîne du froid pour le transport des vaccins

Avec le lancement de la campagne de vaccination, le respect de la chaine du froid pour le transport des vaccins contre le Covid-19 est devenu un véritable enjeu. Un enjeu qu'a su saisir Koovea, une start-up montpelliéraine.

Une sorte de super thermomètre connecté

Fondée en 2018 par Adrien Content, Yohann Caboni et John Aldon, Koovea est spécialisée dans la surveillance de la chaîne du froid pour les produits de santé. Ses trois co-fondateurs sont partis d'un constat simple : il y a un créneau à prendre pour lutter contre le gaspillage des produits dont la température n’a pas été respectée. Il faut savoir que les pertes liées à la rupture de la chaîne du froid dans le domaine médical sont estimées aujourd’hui à 35 milliards par an.

Koovéa a donc imaginé une technologie qui permet d’assurer le suivi de la chaine du froid en temps réel, une sorte de super thermomètre connecté. "Notre solution est composée de capteurs intelligents, d’un routeur connecté et d’une plateforme de suivi de température en temps réel, permettant d’assurer le suivi de la chaîne du froid", explique John Aldon, l'un des cofondateurs avignonnais de Koovea.

Un chiffre d'affaires multiplié par dix

La contribution de Koovea pendant la crise sanitaire a commencé avec l'acheminement des tests PCR, où là aussi, il fallait que la chaine du froid soit respectée. Avec le lancement de la campagne de vaccination, Koovea a été sollicitée encore plus.

"Le vaccin Pfizer a besoin d'être conservé à -80 degrés et cette température doit être suivie de bout en bout, de la chaîne de production jusqu'au centre de vaccination. Notre solution de surveillance de température est 100% connectée. Elle permet de sécuriser le transport frigorifique".

La crise sanitaire a fait exploser le chiffre d’affaires de Koovea : il a été multiplié par dix en 2020 et devrait avoisiner les deux millions d'euros en 2021. Pour faire face à cette croissance, Koovea vient d’embaucher quatre personnes. Elle ambitionne de devenir le leader sur le marché français et à plus long terme sur le marché européen.

- © Koovea

- © Koovea

- © Koovea

- © Koovea