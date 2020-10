Coronavirus : "On l'a échappé belle" dans la Marne selon Franck Leroy, maire d'Épernay

Franck Leroy, maire d'Épernay et président de l'association des maires de la Marne. Image d'illustration.

La Marne et les Ardennes ne sont pas concernées par les mesures annoncées mercredi soir par Emmanuel Macron. Le Président de la République a essentiellement visé les métropoles en alerte maximale face à la circulation du Covid-19 tout en appelant au bon sens de l'ensemble des citoyens. "Nous redoutions le pire, c'est à dire des formules générales contraignant l'activité un peu partout ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas une pensée pour tous les secteurs concernés, notamment en région parisienne", dit Franck Leroy, maire d'Épernay.

Les mesures ne sont pas mal, elles ont été prises dans des secteurs où le virus galope. - Franck Leroy, président de l'association des maires de la Marne.

La situation sanitaire s'est légèrement améliorée en Champagne-Ardenne, notamment à Reims où les indicateurs étaient les plus mauvais du Grand Est il y a encore quelques jours. "On a eu une légère accalmie mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas, à notre niveau, rester extrêmement vigilants. Bien sur on l'a échappé belle parce que ça aurait été un drame pour tous les professionnels", concède l'élu marnais.

Avec le préfet, "on suit au jour le jour la situation. En ce qui concerne ma propre ville je n'ai pas hésité à lui demander des mesures encore plus restrictives. Comme l'a dit le chef de l'État, les maires sont en première ligne, personne ne connaît mieux la situation dans leur commune qu'eux", dit le maire d'Épernay qui se réjouit de la confiance accordée aux élus locaux par le président de la République.

Franck Leroy réagit également à la forte baisse d'activité dans le secteur des travaux publics, jusqu'à moins 40% en Champagne-Ardenne, à cause de la frilosité des collectivités dû à la crise : "Il faut investir", lance l'élu à ses collègues du département. Un mot aussi à destination de la jeunesse "oui c'est dur d'avoir 20 ans en 2020", comme l'a dit Emmanuel Macron. Réécoutez l'interview de Franck Leroy, en intégralité ci-dessous.